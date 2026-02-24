Sucesos.- Herido un motorista en Oleiros (A Coruña) tras impactar contra un coche

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha resultado herido este martes tras impactar contra un coche en Oleiros (A Coruña), según informa el 112 Galicia, que tuvo constancia del accidente en torno a las 19.00 horas.

   El impacto se produjo cuando los vehículos circulaban por el kilómetro 1 de la DP-5813, donde el motorista "salió despedido", lo que obligó a trasladarlo al centro hospitalario de referencia.

   Así, se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, a los bomberos de Arteixo y a efectivos de Emerxencias Oleiros.

