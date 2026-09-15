Sumar Galicia acusa a la Xunta de favorecer a los ayuntamientos del PP con su "plan privatizador" de residencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha acusado a la Xunta de Galicia de favorecer al Partido Popular con su nuevo plan de residencias, con el que anunció que prevé la creación 25 centros y 1.800 plazas mediante una fórmula de colaboración público-privada, con un 60% de las plazas de titularidad públicas.

Para la responsable de Igualdad de la formación, Rocío Núñez, la Xunta presenta como una ampliación de la red pública lo que "en realidad es un modelo de colaboración con el sector privado". "Si hay suelo público y una necesidad social tan evidente, lo que tiene que hacer la Xunta es construir y gestionar directamente las residencias", ha sostenido.

La formación considera especialmente cuestionable que los ayuntamientos tengan que poner a disposición terrenos para desarrollar un modelo en el que parte de las nuevas plazas quedará en manos privadas.

"No entendemos que el suelo público se utilice para facilitar negocio privado cuando estamos hablando de un servicio esencial y de una necesidad creciente de cuidados", ha apuntado Núñez Rúa.

Además, Movemento Sumar Galicia ha exigido transparencia sobre la selección de los ayuntamientos y ha incidido sobre el hecho de que 22 de los 24 anunciados en el plan estén gobernados por el PP

"Si la selección responde a criterios técnicos, la Xunta debe publicar los informes, los indicadores y los baremos de todos los ayuntamientos. No es suficiente con anunciar centros: hay que explicar por qué se escogieron esas localizaciones y con qué criterios", ha reclamado.