Sumar Galicia lamenta la pérdida de Beiras, "figura imprescindible de la historia política e intelectual" gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha mostrado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras y ha trasladado sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de militancia de una figura que ha definido como "imprescindible de la historia política e intelectual" gallega.

Tras avanzar que la organización estará presente tanto en la capilla ardiente como en el acto cívico de despedida, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha destacado que Galicia pierde a una persona que "dedicó parte de su vida a pensar en este país, a estudiar las causas de sus desigualdades y de su dependencia y, sobre todo, a defender que Galicia tenía derecho a construir su propio futuro".

"Beiras fue mucho más que un dirigente político. Fue economista, profesor, intelectual, ensayista y, por encima de todo, una persona profundamente comprometida con Galicia. Su trabajo sobre la economía gallega y, de manera muy especial, sobre la Galicia rural y agraria, contribuyó a cambiar la forma de analizar la realidad del país", ha puesto en valor López.

Para Paulo Carlos López, la huella de Beiras transciende también a las organizaciones políticas concretas por las que pasó, destacando que "fue protagonista de procesos que abrieron caminos y dejaron una profunda huella en la política gallega".

Así, el líder de Sumar Galicia ha manifestado que "la mejor manera de despedir a Beiras es reconocer esa vida dedicada a Galicia y conservar viva su voluntad de pensar el país con ambición, de cuestionar lo que parecía inevitable y de defender que la política debe servir para transformar la realidad y ampliar los derechos de las personas".

FERROL EN COMÚN

Asimismo, Ferrol en Común ha puesto en valor la inteligencia de Xosé Manuel Beiras para "leer el contexto político de cada momento histórico", lo que lo convierte, ha añadido, "en referente sobre el que pivotar, avanzar en fraternidad, igualdad y libertad".

"Su profunda cultura y sus enseñanzas, en tiempos del consumo instantáneo, dejan un poso de tristeza, pero también un camino por recorrer para las actuales generaciones con conciencia de clase, como todas las personas acampadas contra el sistema, de las que, sin ninguna duda, Beiras estaría bien orgulloso", ha ensalzado la formación ferrolana en un comunicado.