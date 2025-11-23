Sumar Galicia ve "inocente" a García Ortiz y pide reformar el poder judicial: "El PP lo utiliza como en las dictaduras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos, ha defendido al fiscal general, Álvaro García Ortiz, como un "hombre inocente" y cree que su condena supone "un golpe para la democracia". Así, ha llamado a reformar el poder judicial a partir de cambios en la ley que lo regula y el Consejo General.

"El PP está utilizando, como en las dictaduras, el poder judicial contra el Gobierno de coalición; en este caso, contra el fiscal general", ha cargado López este domingo en declaraciones a los medios, realizadas en Santiago de manera previa a una concentración en apoyo a García Ortiz. Junto a él, han acudido otros miembros de la formación, como la candidata a las elecciones autonómicas de 2024, Marta Lois.

Esta convocatoria ciudadana, que ha reunido a una multitud en la Praza do Obradoiro, se produce días después de conocerse la condena al fiscal general --todavía sin sentencia-- por parte del Tribunal Supremo, que le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

López ha criticado, precisamente, que haya condena y no sentencia, ya que considera que procedimentalmente es "algo por lo menos extraño". Además, tras acusar al PP de "utilizar" a jueces y a jueces de "estar tomando partido político", ha hablado de "un golpe para la democracia": "La separación de poderes está en cuestionamiento y también lo está el propio Estado de derecho".

En este contexto, ha pedido cambios en la Ley orgánica del Poder Judicial y una "reforma integral" del Consejo del Poder Judicial, con el objetivo de que el "'lawfare' acabe de una vez".