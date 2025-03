La formación celebra este fin de semana su asamblea para consolidarse como partido tras el pacto del SMI y la apuesta por alianzas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar incorporará a seis miembros del partido en Galicia a su nueva dirección política, que previsiblemente saldrá elegida este fin de semana en la asamblea estatal de la formación para escoger a su máximo órgano de dirección, el Grupo de Coordinación.

Para este órgano habrá dos candidaturas, pero la delegación gallega apostará de forma íntegra por 'Construir la esperanza', encabezada por Lara Hernández, con Yolanda Díaz de número 3 y en la que también estará en puestos destacados la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero.

También estarán el diputado Manuel Lago, Juan Díaz Villoslada y Rocío Núñez Rúa. Además, se incorporará directamente al Grupo de Coordinación por designación directa de Movemento Sumar Galicia su secretario xeral, Paulo Carlos López, así como la secretaria de Organización, Gloria Alonso.

En el acto de cierre, que se celebrará el domingo a las 11.30 horas en el Teatro Alcázar de Madrid, tomará la palabra Verónica M. Barbero y Yolanda Díaz, junto a Ernest Urtasun y los secretarios generales de CC.OO. y UGT.

Asimismo, Paulo Carlos López defenderá que la organización se posicione oficialmente a favor de un referéndum consultivo sobre Altri en la comarca de A Ulloa y que se promueva desde el Gobierno y desde el Congreso a través de una enmienda al texto político hecha por la delegación gallega.

RENOVACIÓN DE LIDERAZGO

Así, Sumar culminará este fin de semana su segunda asamblea estatal para renovar su liderazgo orgánico, consolidarse como partido y con el objetivo de relanzarse como factor clave para revalidar el Gobierno progresista, tras los malos resultados electorales de 2024, y revertir el descenso en la mayoría de las encuestas.

También clarifica el papel orgánico dentro de la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuyo liderazgo político y principal activo sigue afianzado con un rol más secundario en la dirección como coordinadora institucional, para salvaguardarla como principal activo y referente dentro del Gobierno.

Aparte, encaran su cita con el fuerte choque con el PSOE por el Salario Mínimo Interprofesional solventado, tras el acuerdo entre Trabajo y Hacienda para que sus perceptores no tributen en el IRPF en 2025, que ven como una victoria al ser lo que exigían aunque aspiraban en la negociación a que esa exención no estuviera acotada temporalmente.

A su vez, potenciará su apuesta firme por desplegar alianzas electorales amplias, sin apriorismos como fija sus ponencias para su asamblea, una vez que la propia Díaz se mostró partidaria de reeditar la unidad de la izquierda para los futuros comicios, en un claro mensaje a Podemos.

Sin embargo, el cisma con Podemos sigue vigente, tras la ruptura de finales de 2023, sin horizonte de reconciliación ni puentes para recomponer relaciones. Es más, los morados han intensificado su discurso crítico contra el Gobierno y sus reproches a Sumar, a la que acusan como fuerza subordinada al PSOE y una operación para intentar destruirles. De hecho, los morados no prevén asistir al evento pese a que Sumar les ha cursado invitación y mantiene la frialdad hacia el partido creado por Díaz.

Otro punto clave es el refuerzo de la confluencia que mantiene con sus aliados: IU, Comunes, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, Verdes Equo y Chunta Aragonesista. Eso sí, lo hará consolidando la renuncia a su pretensión inicial de ser un paraguas de organizaciones, integrándolas a modo de frente amplio, para asumir una coalición más clásica con sus socios, con relaciones de horizontalidad y abierta a la sociedad civil.

LA MARCHA DE DUVAL Y LA CRISIS POR EL 'CASO ERREJÓN'

La segunda asamblea estatal de Sumar, bajo el lema 'Construir juntas, ganar el futuro', llega marcada también por la reciente marcha de uno de sus referentes, la escritora y hasta hace poco secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, que renunció a seguir en la dirección por las limitaciones de la "política partidistas".

Aparte, la formación sufrió la crisis de la dimisión del exportavoz Íñigo Errejón, que fue uno de sus referentes políticos y al que Sumar exigió que dejara sus cargos tras las denuncias por actitudes machistas y presunto abuso sexual. Un episodio que el partido ya da por superado.

Tras una concatenación de malos resultados en Galicia, Euskadi y Cataluña, las elecciones europeas fueron un duro varapalo electoral para Sumar, después de fuertes tensiones con sus socios de coalición para conformar la lista.

Ante ello, Díaz dimitió como líder de Sumar para centrarse en la gestión del Gobierno y dando paso a una coordinadora interina a la que se pondrá fin en este congreso, cuyo objetivo es el rearme de Sumar pero en el que se renovará la dirección y se cambia el modelo de liderazgo, que pasa a ser bajo el sistema de doble coordinadora.

LISTA OFICIALISTA CON EL NÚCLEO DE SUMAR Y CANDIDATURA ALTERNATIVA

Para dirigir el partido previsiblemente serán elegidos, dentro de la lista oficialista, la actual secretaria de Organización, Lara Hernández, y el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín.

Hernández era un nombre que se daba por seguro dentro de la formación para este cargo mientras que Martín, diputado en el Congreso y fichaje de Díaz, no estaba en las principales quinielas y su perfil emergió en el último tramo de la conformación de la candidatura, después que se sondeara para el puesto a la secretaria de Estado Rosa Martínez, según indican fuentes de la formación.

La candidatura que abanderan aglutina al 'núcleo duro' de Sumar como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; los secretarios de Estado Joaquín Pérez Rosa Martínez y Amparo Merino o el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro; entre otros.

La principal novedad es la incorporación, en el octavo puesto, del exjuez y exvicepresidente de Baleares Juan Pedro Yllanes.

También se ha registrado una candidatura alternativa con escasas posibilidades, conformada por militantes de Baleares y comandada por Concepción Matarín y Yanko Iván Morales.

REIVINDICARSE COMO LA IZQUIERDA ALTERNATIVA AL PSOE

Sumar aprovechará esta asamblea, además de para potenciar su proyecto político, para lanzar mensajes políticos contundentes. Por ejemplo, de la necesidad de "salir a la ofensiva" ante el auge de la ultraderecha y reivindicarse como el motor del Gobierno para avanzar en la agenda social.

En este sentido, Sumar pondrá en valor su empuje para mover al PSOE y la diferenciación con los socialistas, al ser los defensores de las medidas más ambiciosas en el plano verde y progresistas. De hecho, Sumar viene presionando para que se intervenga el mercado de vivienda y se presenten nuevos Presupuestos. La propia Hernández ha apuntado este viernes en una entrevista que no son un apéndice del PSOE y que así lo están demostrando con su acción política.

Mientras, Sumar ha avanzado en la creación de una estructura territorial, que ya había iniciado en Galicia y Euskadi, consciente de que para consolidarse tiene que tener implantación a nivel autonómico y local. De esta forma, ha elegido a coportavoces en diez comunidades.

No obstante, en Cataluña no lo hará al referenciarse a los 'Comunes' y en territorios en los que estén presentes formaciones aliadas de ámbito autonómico garantizan que no habrá competencia electoral.