O Supremo confirma a prisión permanente para 'O Chicle' polo asasinato de Diana Quer

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

A Sala do Penal do Tribunal Supremo confirmou a pena de prisión permanente revisable para José Enrique Abuín Gey, alias 'O Chicle', polo asasinato de Diana Quer en 2016 na Pobra do Caramiñal (A Coruña), coa finalidade de ocultar un delito previo contra a liberdade sexual da vítima.

Tamén confirmou outra pena de 4 anos e un día de prisión por un delito de detención ilegal e un delito de agresión sexual, en concurso medial. Nos dous delitos apreciou a circunstancia atenuante analóxica de confesión.

A Sala desestima integramente o recurso de casación exposto polo condenado contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmou á súa vez a ditada por un Tribunal do Xurado da Audiencia Provincial da Coruña, que o condenara ademais ao pago dunha indemnización de 130.000 euros a cada un dos proxenitores e de 40.000 euros á irmá da vítima, e impúxolle a prohibición de aproximarse a eles a unha distancia inferior a mil metros e de comunicarse por calquera medio durante a duración da pena e, en todo caso, desde o inicio de cumprimento da mesma e ata que transcorresen dez anos desde a conclusión.