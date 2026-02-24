El Supremo ratifica la condena a Jácome por vulnerar el derecho a participación política de la portavoz del PSOE

Las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Ourense frente a la sede del Grupo Municipal - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OURENSE

OURENSE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), por vulnerar el derecho fundamental a la participación política en una sesión plenaria de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González.

En concreto, la resolución del alto tribunal --con fecha del 4 de febrero de 2026-- a la que ha tenido acceso Europa Press, ha inadmitido el recurso de casación presentado por la representación legal del regidor, al considerar que "carece de interés casacional objetivo", en cuanto a que "la valoración de la prueba no tiene cabida dentro del recurso de casación".

Asimismo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una resolución --con fecha del 16 de febrero de 2026-- en la que ha acordado "acusar recibo y poner en conocimiento a las partes", así como "cumplir lo dispuesto" por el Supremo, condenando a Jácome al abono de las costas procesales, por valor de 1.000 euros.

En este sentido, el regidor debe, además, --según se expone en la sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense, ratificada por ambos tribunales-- publicar la sentencia estimatoria en la web oficial de la administración municipal, "con acceso público a ella", y proceder a su lectura "íntegra" en la próxima sesión plenaria.

En concreto, tal y como recoge la sentencia del Contencioso, Natalia González fue convocada para la celebración del pleno extraordinario del 26 de octubre de 2023, cuyo orden del día incluía la toma en consideración, debate y votación de seis expedientes de modificación de crédito en diversas partidas presupuestarias.

Así, González ha alegado que, durante la celebración de dicha sesión, la conducta de Pérez Jácome "vulneró su derecho fundamental a la participación política", destacando que este "le retiró el turno de palabra indebidamente hasta en dos ocasiones" y "le denegó el uso de la palabra" cuando la socialista lo solicitó "alegando una cuestión de orden y también por alusiones".

"ESPECIAL SATISFACCIÓN" POR PARTE DEL GRUPO SOCIALISTA

Así las cosas, las concejalas del Grupo Municipal Socialista de Ourense han trasladado en una rueda de prensa este martes en la sede municipal del grupo su "especial satisfacción" por la resolución, especialmente la afectada, Natalia González, que ha lamentado que "algo tan evidente tenga que llegar al Tribunal Supremo".

"No es fácil dar un paso en este sentido, y más contra este alcalde. Esperemos alcanzar la normaldidad democrática en un futuro muy próximo. Tenemos que dejar de normalizar todas estas faltas de respeto", ha añadido González.

Asimismo, la edil socialista María Fernández, ha afeado un alcalde que "vulnera la participación política", y ha recalcado que se trata de un "problema político, no aislado". "No somos capaces de solventarlo, se le consiente porque su manera de hacer política hace que esto sea normal", ha añadido.