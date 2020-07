Suspendido de nuevo el juicio contra 'el rey de las orquestas' a la espera del resultado de la evaluación de su salud

La Fiscalía demanda 14 años de prisión y el abono de multas que suman más de 21 millones de euros para 'Lito' por fraude fiscal

PONTEVEDRA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio en el que figuraba como acusado por fraude fiscal Ángel M.P. 'Lito', conocido como 'el rey de las orquestas' de Galicia, ha sido suspendido de nuevo a la espera de los resultados de la evaluación de su capacidad para prestar declaración ante su estado de salud.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado este martes la suspensión del juicio, previsto para este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En concreto, el tribunal provincial ordenó que el miércoles 8 de julio el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) examinase la capacidad 'Lito' para prestar declaración en la repetición del juicio contra él tras suspenderse por tercera vez la vista debido a su salud.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, el abogado del acusado, Carlos Seoane, ha explicado que la valoración de las pruebas realizadas no se ha finalizado, lo que ha motivado un nuevo aplazamiento de la vista.

De este modo, el letrado ha precisado que la suspensión del juicio será temporal hasta que el Imelga finalice la evaluación de las pruebas, lo que ha previsto que tenga lugar próximamente. Así, Carlos Seoane ha apuntado que el hecho de que se hayan señalado otros juicios para el mes de agosto puede influir en la fecha fijada para la vista, aunque ha apuntado que, probablemente, se celebre en un periodo corto de tiempo.

Además, con anterioridad, la defensa de 'Lito' presentó informes médicos que detectaban un empeoramiento del estado psiquiátrico y neurológico del mismo, que tiene diagnosticada una patología degenerativa, y que también ha confirmado su abogado.

CONDENA RECURRIDA

El 'rey de las orquestas' fue condenado por numerosos delitos fiscales a 12 años de prisión, pero recurrió la sentencia. Así, el Tribunal Supremo (TS) ordenó la repetición del juicio por motivos de indefensión y señaló que no se respetaron los derechos procesales de Representaciones Lito S.L., coacusada en la causa.

La nueva vista fue señalada para mayo de 2018, pero se suspendió por motivos de salud del acusado. Posteriormente, se fijó el juicio para abril de 2019 y, de nuevo, fue aplazado por el mismo motivo. Posteriormente, la sesión se convocó para el pasado 25 de junio, cuando fue cancelada por tercera vez. Así, este martes se ha decretado un nuevo retraso en su celebración, prevista para este miércoles en el tribunal provincial.

PETICIÓN DE PENAS

En la vista, figuran como acusados Ángel M.P. y la sociedad Representaciones Lito. Para este empresario, la Fiscalía pide penas que suman 14 años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública relativos a la tributación del impuesto de sociedades, otros dos delitos relacionados con la tributación del IVA y dos delitos relativos a la tributación del IRPF , todos los anteriores correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

Asimismo, el Ministerio Público reclama que 'Lito' abone multas que suman más de 21 millones de euros y las mismas sanciones para Representaciones Lito.

En su escrito de acusación, la Fiscalía ha destacado que, entre 2011 y 2012, la contabilidad que presentaba Ángel M.P. no mostraba la imagen real de la sociedad. De hecho, ha acusado a Lito de no declarar todos los ingresos que percibía porque entre ellos no contabilizaba los pagos de clientes que no pedían factura por los servicios, además de otras irregularidades.