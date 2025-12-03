Taburete, Juan Magán y Beret, entre las primeras confirmaciones del Recorda Fest 2026

Archivo - Recorda Fest 2023 - RECORDA FEST - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Taburete, Juan Magán, Inazio, Beret y Mafalda Cardenal son las primeras confirmaciones de la que será la cuarta edición del Recorda Fest, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre de 2026 en el Muelle de la Batería de A Coruña.

Según explica en un comunicado la organización, los primeros abonos han salido a la venta esta mañana a un precio de 45 euros más gastos de gestión. El pasado lunes ya se agotó la primera línea de abonos fidelidad, ya que 500 personas de las que asistieron el pasado mes de septiembre al Muelle de Batería pudieron adquirirlos con unas condiciones especiales.

Taburete, la banda madrileña que ya conquistó los corazones del público de la ciudad de cristal en la primera edición del festival, volverá el próximo año con su nuevo trabajo 'El perro que fuma', un tour que llevará su renovado directo por toda la península.

El rey del electro latino, Juan Magán, repite tras haber conformado el cartel de la tercera edición. Así, en 2026 volverán a sonar en el Muelle de Batería de A Coruña himnos como 'Ella no sigue modas', 'Ayer la vi', 'He llorado', 'Te voy a esperar' o 'Verano azul'.

Por su parte, Inazio, un joven navarro que ha cautivado audiencias con su música indie folk, llevará a A Coruña sus melodías acústicas con tintes experimentales actuales y letras profundas e introspectivas.

Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, es un cantante y compositor sevillano que se ha consolidado como una de las voces más sensibles, auténticas y representativas de la música en español. Su irrupción en la escena musical llegó de la mano de 'Lo siento', tema que se convirtió en un fenómeno internacional con siete certificaciones de Platino en España y múltiples reconocimientos, entre ellos Mejor Canción del Año en Los 40 Music Awards 2019.

Por último, Mafalda Cardenal es una cantante de pop emergente nacida en Alicante en 2001. Su carrera comenzó a despegar gracias a las redes sociales, donde se hizo viral con canciones como 'Tu fan'. Se caracteriza por escribir sus propias letras y está considerada una de las voces más prometedoras de su generación en España. Aborda temas como el desamor, pero también canciones más alegres sobre el amor, como 'En mi balcón'.