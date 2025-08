Tellado llama al partido activarse:"Si todo el PP de España trabaja como el PPdeG, la victoria de Feijóo está asegurada"

Rueda asegura que trabajarán "por el mejor resultado de la historia en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha animado al partido a "cargarse las pilas" y "marcarse nuevos objetivos" ante un Gobierno "quebrado" y frente al que "solo el PP representa la alternativa y ha avisado: "Si todo el PP de España trabaja como sabe el Partido Popular de Galicia, la victoria de Alberto Núñez Feijóo está asegurada".

Tellado ha lanzado este mensaje durante la junta directiva del PP gallego, un acto celebrado en Santiago de Compostela este día uno de agosto y que, tal y como ha relevado el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, coincide con el cumpleaños del secretario general del PP.

El número dos del PP ha intervenido ante la cúpula del PP, donde ha explicado que, si bien quedan por delante "unos días descanso", espera que "sean pocos" y poder volver al trabajo "antes de que finalice el mes de agosto" para "demostrarle a España que hay un partido que está en pie para defender los principios esenciales de la democracia".

"Porque este país necesita un cambio de gobierno y ese cambio solo puede venir de la mano del PP", ha sostenido para mostrarse convencido de que si todo el aparato "trabaja" como lo hace el partido en Galicia, Feijóo tiene la victoria "asegurada". "Si queremos una España que funcione como funciona hoy la Galicia actual, necesitamos un PP que funcione como el PPdeG, y esa es mi labor, la labor para que vengo a pediros vuestra colaboración", ha dicho.

Todo ello en una intervención en la que ha dado las gracias a todos los cargos que le dieron una oportunidad en la política gallega, antes de dar el salto a nacional junto a Feijóo. "Yo no estaría aquí si Juan Juncal no me pidiese que hiciese su campaña a las municipales en el año 2003", ha manifestado en referencia al que fuera alcalde de Ferrol.

También ha citado al actual regidor de la ciudad departamental José Manuel Rey, como la persona que le pidió que se afiliase al PP; a la exconselleira Beatriz Mato, por situarlo como su jefe de Gabinete; así como al que fuera presidente del PP de A Coruña Carlos Negreira y al actual líder de los populares en la provincia, Diego Calvo, como las personas que lo incluyeron en las listas electorales. "Y yo no estaría aquí si un tal Feijóo y un tal Alfonso Rueda no me hubiesen hecho portavoz del PPdeG", ha trasladado.

A todos ellos ha dado las gracias en un discurso en el que ha asegurado ver a un PPdeG "pletórico" y en su "mejor momento" y ha erigido a Galicia en el "espero" en el que mirarse. "Galicia es un ejemplo donde inspirarnos. Galicia es un espejo donde mirarnos", ha traslado.

RUEDA PIDE "LOS MEJORES RESULTADOS" DE LA HISTORIA

El acto, que ha arrancado con la intervención de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien ha puesto en valor el músculo orgánico e institucional de la formación, que en la jornada del jueves alcanzó una nueva alcaldía, ha sido clausurado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En su discurso, Rueda ha hecho balance del trabajo hecho a lo largo de este último curso político "sin caer en el inconformismo y con el objetivo de seguir mejorando" y les ha marcado un objetivo claro a los suyos de cara a la vuelta del verano: "Si queremos la mejor Galicia de nuestra historia, tenemos que alcanzar los mejores resultados de nuestra historia".

"Trabajaremos por el mejor resultado de la historia en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales", ha asegurado con la mirada puesta en el próximo curso político e incidiendo en que las tareas que el partido tiene por delante en estos momentos "son defender lo hecho, mejorar lo que se está haciendo y preparar lo que queda por hacer".

Aprovechando la presencia de Tellado, el presidente de la Xunta ha asegurado que cada día queda más constatado que el PPdeG sigue inspirando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que "mejor irá cuanto más gente sepa como se hacen las cosas en Galicia".

El también líder del PPdeG se ha mostrado especialmente orgulloso ante el hecho de que "Galicia funciona" gracias a contar con un "gobierno que cumple, un partido que trabaja y un proyecto que sirve.

"Hacemos exactamente lo que la gente votó", ha resumido el presidente, incidiendo en la importancia de pedir la confianza de la gente con propuestas "realizables" y después "cumplir la palabra dada". Se trata de algo que "debería ser normal" pero que, según ha indicado, "en la España de hoy resulta extraordinario" y "especialmente "marciano" si se compara con el Gobierno de Sánchez.

En esta línea, ha reivindicado que "frente a los chantajes, a la crispación y a los egos, en Galicia prevalecen el interés general, el sentidiño y la tarea colectiva de seguir dando motivos a la ciudadanía para que confíe en sus gobernantes". Confianza que se gana, ha añadido, cuando un gobernante puede hacer balance de promesas cumplidas "sin ruido, sin postureo" y "con eficacia".

En este sentido, ha hecho un breve balance en el que ha mencionado medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria, la agilización de del proceso de reconocimiento de la dependencia, el incremento de prestaciones en la sanidad pública o los avances en el objetivo de duplicar el parque público de vivienda.

"Somos la Galicia del sí, la de intentar poner remedio a los problemas sin excusas, del sí a creer en nosotros mismos y nuestros posibilidades y del sí al aprovechamiento de todas las oportunidades", ha concluyendo marcando distancias con la oposición del "no" de un BNG y PSdeG que "quieren una Galicia cerrada en sí misma" y "a los que le sobra todo menos la soberbia".