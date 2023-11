Tellado (PP) sugiere que Vox no debería concurrir a las gallegas y alega: las encuestas le dan "cero" opciones de escaño

Vox rechaza entrar "en el juego" de los populares y esgrime que en las anteriores elecciones tuvieron una estrategia similar y se presentó igualmente

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha dado a entender que Vox no debería concurrir a las próximas elecciones gallegas, que se celebrarán en pocos meses, y que tendría que entender que el objetivo común es plantar cara al PSOE y a Pedro Sánchez. "No hagamos el idiota", ha apelado.

Así lo ha trasladado en una entrevista a EsRadio, recogida por Europa Press, en la que al ser cuestionado sobre el peligro que puede suponer Vox para que el PP revalide su mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas de Galicia, Tellado ha advertido sobre los malos pronósticos que las encuestas otorgan en la comunidad a la formación liderada por Santiago Abascal.

"Las encuestas le dan al Partido Popular mayoría absoluta en Galicia y le dan a Vox cero posibilidades de obtener un escaño en ninguna de las cuatro provincias. Por lo tanto, es evidente que si hay votantes de centro-derecha que cogen la papeleta de Vox, esa papeleta no se va a traducir en escaños", ha apuntado el vicesecretario popular.

Sin embargo, ha avisado de que cada voto que se conceda a Vox es uno que se le resta al PP para consolidar la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. A su juicio, los de Santiago Abascal deberían entender que el objetivo común es plantarle cara al PSOE.

"No hay que estar en el cálculo partidista de qué me conviene a mí más o qué me conviene a mí menos, sino pensando en el interés general. No hagamos el idiota, que es lo que quiere el Partido Socialista y lo que quiere Pedro Sánchez", ha indicado.

RUEDA: "LA IZQUIERDA ES LA MÁS INTERESADA EN QUE TENGA FUERZA"

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha apelado a que "cada fuerza política haga lo que estime conveniente".

Y, en relación a que Vox mantiene, según avanzó 'eldiario.es' y apuntan las fuentes consultadas por Europa Press extraoficialmente, la intención de presentarse, ha manifestado: "Supongo que la izquierda estará encantada de ese anuncio de Vox, siempre son los más interesados en que tenga fuerza".

"Yo lo que tengo que hacer es intentar pedirle la confianza a los gallegos, la confianza suficiente para no depender de ninguna alianza y, por supuesto, no depender tampoco de Vox ni de ningún otro partido", ha zanjado.

VOX RECUERDA QUE EN LAS ANTERIORES SE PRESENTÓ

La respuesta oficial de la formación que dirige Santiago Abascal a las preguntas formuladas por Europa Press en relación a cómo se plantean su participación en los próximos comicios autonómicos es que no entrarán en "juegos mediáticos" en los que, bajo su punto de vista, asienta el PP su estrategia.

Asimismo, Vox recuerda que en los anteriores comicios la estrategia popular fue "similar" --en relación a apelar al 'voto útil' para el PP-- y que, pese a ello, concurrió a las autonómicas igualmente --si bien no logró obtener representación en el Parlamento gallego, y los populares, aún con Alberto Núñez Feijóo al frente, reeditaron la mayoría absoluta--.