Tellado (PPdeG) ve el cambio en Andalucía como "preludio" de unas generales, pero descarta "extrapolarlo" a Galicia

Actualizado 11/01/2019 13:58:03 CET

Considera "muy sanas" las discrepancias entre 'barones' del PP tras el pacto con Vox, si bien niega que esta disparidad sea "en líneas generales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, considera que la caída del PSOE-A en las elecciones andaluzas y el cambio de gobierno en la Junta podría ser un "preludio" de unos comicios generales, puesto que el "éxito" de los pactos de gobernabilidad con Ciudadanos y Vox coloca a Pablo Casado y al Partido Popular "más cerca de recuperar el Gobierno de España".

"Andalucía es un feudo del Partido Socialista que cae, y esto es un síntoma clarísimo. Pedro Sánchez y Susana Díaz cruzan reproches para ver quién tiene la culpa. Y probablemente Susana Díaz tiene razón", ya que, según ha asegurado Tellado en una rueda de prensa celebrada este viernes, pierde el Ejecutivo andaluz "por la deriva" del presidente del Gobierno.

No obstante, el número dos del PPdeG descarta que, por ahora, pueda darse en Galicia un pacto similar tras las municipales del 26 de mayo o las autonómicas de 2020. Preguntado al respecto, ha respondido que "no es posible extrapolar situaciones" cuando "no se sabe si Vox se va a presentar" a estos comicios, por lo que sería "hablar de futuribles e hipótesis difíciles de establecer".

Y es que, tal y como ha abordado, "Vox es resultado de unas políticas erradas del Partido Socialista", de una "moción de censura rechazada por muchísima gente" y de un Gobierno "sujeto por independentistas y Bildu". En su opinión, Galicia "es una realidad política distinta" a la de España.

Además, Tellado ha explicado que el resultado de la formación de Santiago Abascal en las andaluzas del 2 de diciembre tuvo su base en votos "de alguna forma antisistema" y "de castigo" que provenían "de todas partes, probablemente de mucho votante socialista cabreado".

Seguidamente, ha manifestado que "no ve ningún problema" en que el PP-A pacte con Ciudadanos y con Vox para que Juan Manuel Moreno gobierne la Junta con un "acuerdo que habla de regeneración política" y "de transparencia".

VE "MUY SANAS" LAS DISCREPANCIAS EN EL PARTIDO

Así, el secretario general del PPdeG niega que haya una falta de coordinación entre los 'barones' del partido, si bien considera que hay "visiones distintas" sobre las negociaciones en Andalucía, pero las ve "muy sanas". "El partido no es una secta, no hay catecismo", ha añadido, mientras que ha asegurado "no percibir discrepancias en líneas generales".

Asimismo, Tellado ha insistido en el cambio de la ley electoral defendido por los populares para que "gobierne la lista más votada". En relación con ello, ha estimado que el PSOE, tras los resultados en Andalucía, "parece que empieza a interesarle" esta propuesta. "Estamos dispuestos a hablar sobre un cambio de legislación", ha apostillado.

Sin embargo, ha aseverado que, "si no es así, puede haber acuerdos entre fuerzas políticas", ya que "las normas son iguales para todos, independientemente de lo que cada uno crea" y "aunque consideremos que lo ideal es que gobierne la lista más votada".

"Para aquellos que decían que el Partido Popular estaba solo, no puede pactar con nadie, demostramos que tenemos voluntad de diálogo", ha sentenciado, mostrándose "muy satisfecho" con el acuerdo firmado este jueves que permitirá a Juan Manuel Moreno presidir la Junta y agradeciendo el "éxito" del secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, que "participó de manera activa" en las negociaciones.