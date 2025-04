Tensión en la Mesa al intentar el BNG que no se validasen varios acuerdos alcanzados por el PP con otras fuerzas

Populares y socialistas votaron en contra y los nacionalistas minimizan el conflicto y esgrimen que solo denunciaron una cuestión normativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tensión se ha dejado notar este viernes en la reunión de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara autonómica, que dio el pistoletazo de salida a la última jornada de este primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de la legislatura.

Fuentes de PP y PSdeG consultadas por Europa Press han ratificado que, en el marco de este encuentro, la representante del BNG en la Cámara, la vicepresidenta segunda, Montste Prado, manifestó su disconformidad con varios acuerdos sellados el día anterior entre el PP con el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, y otro con el PSdeG en materia de Educación.

La queja del BNG, que en la pasada jornada no alcanzó ningún consenso con los populares, denunciaba que los acuerdos no se ajustaban al reglamento, por lo que no deberían ser ratificados para la votación en pleno, se basa en que estos acuerdos no se han alcanzado por una "transacción como tal", es decir, casando dos propuestas sobre un mismo asunto entre dos grupos.

Los acuerdos que para el Bloque no se ajusta se alcanzaron con el PP cediendo los grupos a modificar sus propuestas iniciales, lo que se entiende como una 'enmienda'.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que, en esta coyuntura y tras un debate "intenso", el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, pidió que se votase y Prado se quedó sola en su protesta, toda vez que populares y socialistas rechazaron las pretensiones de los nacionalistas.

MALESTAR DE PP Y PSDEG

Fuentes del PPdeG recuerdan que en otros debates previos se han fraguado acuerdos por esta vía sin que hubiese "quejas de este tipo" y han manifestado su "sorpresa" porque el Bloque "multiplique su apuesta por el no intentando vetar los acuerdos entre otras fuerzas políticas".

Por su parte, fuentes del PSdeG han manifestado su malestar por la actitud del BNG, al que acusan de intentar "cercenar acuerdos" de otras formaciones.

EL BLOQUE AFEA "UN REGLAMENTO A MEDIDA DEL PP"

Enfrente, fuentes nacionalistas han relativizado el calado del conflicto y han incidido en que "la diferencia" con años anteriores reside en que "siempre había acuerdo entre todos los grupos".

"Esta vez el PP hace lo de siempre, usa su rodillo y el reglamento a su medida", han denunciado.