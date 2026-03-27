The Rapants prometen sorpresas "desde la apertura de puertas" de su concierto en Sar, que reunirá a casi 6.000 personas

1073531.1.260.149.20260327142106 The Rapants y la concejala de Festas, Pilar Lueiro - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

The Rapants han prometido sorpresas "desde la apertura de puertas" de su concierto de este sábado en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, que acogerá a casi 6.000 personas en una noche que va a ser una "gran fiesta de la música gallega".

La banda, compuesta por Samuel, Xanma, Matías y Xaquín, ha visitado este viernes el polideportivo, acompañados de la concejala de Festas, Pilar Lueiro. Allí se está ultimando el montaje del escenario, en el que presentarán su nuevo proyecto 'Rapants Club'.

Lueiro ha agradecido a la banda de Muros que apuesten por la música y por Santiago para el estreno de su disco, en un directo que reunirá a casi 6.000 personas y que confirma el "enorme tirón que tiene la música gallega actual".

"Que un evento como este se celebre aquí, en el Multiusos Fontes do Sar, refuerza precisamente esa idea de Santiago como una ciudad viva que sabe aprovechar sus equipamientos para acoger propuestas diversas y de gran formato", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que esta propuesta venga de la mano de una banda gallega que canta en gallego. "Estamos en un momento especialmente ilusionante para nuestra música. Hay talento, hay creatividad y hay un público", ha señalado, apuntando que el gallego está "más presente que nunca", con propuestas "modernas, diversas y con capacidad de conectar" dentro y fuera de la Comunidad.

En este sentido, The Rapants han explicado que para ellos el polideportivo es el lugar donde vivieron los mayores conciertos de su adolescencia e infancia, por lo que actuar en este escenario es "súper ilusionante".

Preguntados por los medios acerca de posibles sorpresas en el concierto, la banda ha bromeado con que "aún no está puesta la tirolina ni el tobogán", y han prometido que "habrá sorpresas desde la apertura de puertas". "Va a haber más de una bola de espejos", han indicado, añadiendo que convertirán el polideportivo en una discoteca y que esperan que el público se sume a la idea, que baile y lo disfrute.

"Animamos a todo el mundo a que a primera hora ya esté aquí porque va a ser un espectáculo desde el primer momento y que le den la oportunidad a Ulex-- los teloneros --, que son unos chavales muy buenos", han enfatizado.

AUTOBUSES LANZADERA

Para esta cita, el Gobierno local ha establecido un dispositivo especial de seguridad que permita que todo se desenvuelva con normalidad y se garantice una "movilidad ordenada" para que todos los asistentes gocen del evento.

Habrá un refuerzo de los autobuses con una línea lanzadera para facilitar el acceso al recinto, así como la colaboración de Protección Civil y la Policía Local, que reforzará con tres las patrullas del dispositivo habitual.

Las puertas del Multiusos do Sar se abrirán a las 19.00 horas, a las 19.45 horas actuarán los compostelanos Ulex y, finalmente, The Rapants se subirán al escenario a las 21.00 horas. Las últimas 200 entradas para grada están a la venta en la plataforma www.ataquilla.com.