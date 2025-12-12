Tomé oficializa la renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo para que sea efectiva el 30 de diciembre

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante su comparecencia en Monforte esta semana. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Tomé ha formalizado este viernes su renuncia al cargo de presidente de la Diputación de Lugo mediante la presentación del correspondiente escrito en el registro de la institución provincial. Esta acción llegó en una mañana que comenzó con una polémica junta de gobierno, a la que no asistieron los diputados nacionalistas y de la que se marchó uno de los socialistas.

Lo hizo, en concreto, el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, uno de los tres diputados que configuraron una lista alternativa en la carrera por la secretaría provincial del partido.

La renuncia a la Presidencia deberá ser aceptada por el pleno de la Corporación, que se celebrará el martes 30 de diciembre. No habrá, por el momento, sesión extraordinaria para acelerar la salida de Tomé tal y como solicitaban esta mañana sus socios de gobierno por medio del vicepresidente, Efrén Castro, condicionando a ello su continuidad al frente de sus áreas. Después del comunicado oficial, esperan a que el PSOE nombre "un interlocutor válido" para avanzar sobre esta cuestión.

Se inicia así el proceso para intentar paliar la crisis abierta en el partido y en la entidad provincial, tras conocerse la existencia de varias denuncias contra José Tomé por supuesto acoso sexual, acusaciones que el negó rotundamente anunciando "medidas legales" para defender "su honradez".

Tomé anunció que dejaba sus cargos como presidente de la Diputación y como secretario provincial del partido, pero que mantendría el acta provincial y también la Alcaldía de Monforte de Lemos. Trasladó que pasaría a ser concejal no adscrito con el resto de su equipo de gobierno, cuyos integrantes, dijo, adquirirán la misma condición.

Tomé hizo público el texto de su renuncia, en el que se detalla que la decisión fue tomada "para evitar que las acusaciones difundidas públicamente, que considera infundadas y sin base fáctica, jurídica ni probatoria, perjudiquen el funcionamiento de la institución". Afirma que no existe ningún procedimiento penal, administrativo o disciplinario en su contra y denuncia una situación de "indefensión" al desconocer los hechos concretos que se le atribuyen.

Sostiene que las informaciones periodísticas que originaron la crisis se basan en "insinuaciones y acusaciones sin respaldo documental". También considera vulnerados "su presunción de inocencia, su dignidad personal y sus derechos a la honra, a la intimidad y a la propia imagen".

Subraya que su renuncia no implica reconocimiento de responsabilidad alguna y que la campaña de "imputaciones sin fundamento" altera gravemente el ejercicio de la Presidencia. Concluye expresando la gran "honra" que, afirma, "ha supuesto servir a la provincia durante estos años".

EL BNG, PENDIENTE DE INTERLOCUTOR

Tras la renuncia oficial de este viernes, será, por tanto, el 30 de diciembre cuando la Presidencia quede formalmente vacante. Hasta entonces, Tomé Roca continuará ejerciendo como presidente en funciones, tal y como establece la normativa.

Estos plazos no eran los que esperaba el BNG cuando hizo declaraciones durante la celebración de la junta de gobierno, dado que exigían la convocatoria de un pleno extraordinario "lo antes posible" para oficializar la renuncia.

De hecho, esta misma mañana, el vicepresidente provincial, Efrén Castro, advirtió de que, si no se adelantan los plazos, "abandonarán el Gobierno provincial". Ahora, una vez conocidos los plazos, están a la espera de tener un interlocutor por parte de los socialistas para poder tratar la cuestión.

Si no hay otros cambios, será a partir del 30 de diciembre cuando el vicepresidente provincial, cargo que está en manos precisamente del nacionalista Efrén Castro, asuma la totalidad de las funciones de la Presidencia hasta el momento en que la Corporación elija a un nuevo presidente o presidenta, en el pleno convocado para el 14 de enero a las 12.00 horas, el tiempo máximo permitido por la ley.

"Vacante la Presidencia, se procederá a la convocatoria de la sesión extraordinaria para la elección de presidente o presidenta, que deberá celebrarse el décimo día hábil a las doce horas", dice la norma.

A partir de ese momento, José Tomé Roca continuará ejerciendo sus funciones como diputado provincial, que permite renunciar a la Presidencia sin perder la condición de miembro de la Corporación. Tal como él mismo anunció, pasará a ser diputado no adscrito.

UNA JORNADA POLÉMICA

La crisis abierta en la Diputación de Lugo , provocó este viernes una nueva fractura institucional. Los tres diputados del Bloque Nacionalista Galego, con el vicepresidente provincial Efrén Castro a la cabeza, no asistieron a la sesión de la junta de gobierno al saber que Tomé tenía intención de presidirla, pese a haber anunciado su dimisión para esta jornada. A esta ausencia se sumó el abandono de la reunión por parte del diputado socialista y alcalde de Castroverde, Xosé María Arias Fernández.

Los nacionalistas, al comprobar durante la mañana que el presidente seguía en el cargo y que su dimisión no se había oficializado, optaron por no participar en la sesión. "Es necesario que el PSOE haga efectiva la renuncia y convoque un pleno extraordinario, que podría celebrarse este lunes, según el reglamento", afirmó Castro ante el Pazo de San Marcos.

La tensión institucional aumentó después de que el socialista Xosé María Arias decidiera también ausentarse de la reunión. "Fue superior a mis fuerzas verlo sentarse presidiendo la reunión", ha transmitido.

Ha afirmado respetar el derecho del presidente a defenderse de las acusaciones, pero consideró "inadecuado" que actuara "como si nada pasara". "Hice lo que debía por mi partido, pero esto es superior a mis fuerzas", ha añadido.

Finalmente, la junta de gobierno se celebró únicamente con el resto de los diputados socialistas, en una sesión en la que se adjudicaron por 2,5 millones de euros las obras de urbanización del polígono industrial de A Fonsagrada, así como varias actuaciones en otros municipios.

EL PP SEÑALA AL BNG

Las críticas por la presencia de Tomé en la junta de gobierno continuaron durante toda la mañana, hasta que se comunicó su renuncia, poco antes de las 14.00 horas. El PP provincial, con su portavoz Antonio Ameijide al frente, acudió poco antes del comunicado oficial al Pazo de San Marcos para exigir explicaciones, primero por mantener a los periodistas en la calle sin permitirles acceder al edificio y, después, por no informar con claridad sobre la renuncia.

Ameijide fue especialmente contundente en sus acusaciones a la secretaria de Organización provincial, Pilar García Porto, a la que señaló por "encubrir las denuncias", asegurando que tenía conocimiento de ellas "desde hace meses". También acusó al BNG de "vender humo" y "no tomar decisiones", reprochándole "haber seguido amparando a un acosador sexual y a una encubridora".

Añadió que Tomé seguirá siendo un "presidente en la sombra", al tiempo que criticaba igualmente a la dirección autonómica del PSOE, a la que acusó de "estar escondida" y limitarse a trasladar explicaciones a través de cartas y comunicados.