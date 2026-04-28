Las tormentas avanzan de sur a norte en Galicia en una tarde con cientos rayos: MeteoGalicia pide precaución en coches

Evolución de tormentas en Galicia a las 18,25 horas (16,25 hora UTC) del 28 de abril de 2026 - METEOGALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas han comenzado a descargar esta tarde en el sur de Galicia, de forma que van avanzando hacia el norte con el paso de las horas.

MeteoGalicia pide por ello "mucha precaución" a los conductores que vayan a coger el coche esta tarde debido a que se producen fuertes lluvias y granizo.

El radar de MeteoGalicia detecta más de 700 rayos caídos en la comunidad gallega hasta las 18,30 horas, en una cifra al alza con el avance de la jornada.

Todo ello en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en las cuatro provincias por tormentas vespertinas.