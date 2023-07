Un total de 12 ayuntamientos gallegos prevén constituirse este viernes tras ver aplazados sus plenos

Castro Caldelas continúa pendiente de que la junta electoral fije una fecha para repetir las elecciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 ayuntamientos gallegos --diez en A Coruña y dos en Ourense-- prevén constituirse este viernes, día 7 de julio, tras ver aplazados sus plenos para la conformación de las nuevas corporaciones salidas de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo debido a la presentación de recursos por diferentes casuísticas. Sin embargo, seguirá pendiente la de Castro Caldelas, donde se tendrán que repetir las elecciones, pero aún no ha sido fijada la fecha por parte de la junta electoral.

Este es el caso de nueve consistorios de la comarca de O Barbanza, --Boiro, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Outes, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Ribeira-- y de Corcubión, en la provincia de A Coruña; así como de Carballeda de Valdeorras y Celanova, en la provincia de Ourense. Ello motiva también que se aplace la constitución de las diputaciones provinciales en ambas provincias, que se conformarán entre los días 13 y 18.

Los nueve ayuntamientos del partido judicial de Noia han tenido que esperar hasta este 7 de julio toda vez que se debía respetar el plazo para que los diferentes partidos políticos presentasen recursos contra la decisión de la junta electoral central de desestimar una denuncia del PSOE. Los socialistas pedían comprobar los 900 votos nulos registrados en esta zona tras quedarse a solo diez papeletas de obtener un diputado provincial que recayó en el Bloque.

También se aplazó el pleno de investidura en Corcubión después de que la formación PACOR recurriese ante la junta electoral una papeleta del PP rotulada que había sido contabilizada. Si bien en un primer momento la junta de zona dio por válido el voto, la junta electoral central dictaminó que la papeleta era nula, lo que daba un concejal a PACOR en detrimento de uno del PP.

Así las cosas, los populares presentaron un recurso contencioso contra la decisión de la junta electoral central que fue resuelto en la jornada del lunes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El alto tribunal gallego validó el voto al PP, lo que reporta un edil más a los populares, en detrimento de la formación Partido Autónomo de Corcubión, que solo había conseguido un representante.

En la provincia de Ourense, Carballeda de Valeorras se sumó al listado de corporaciones que quedaban pendientes hasta el 7 de julio toda vez que el Consistorio vio aplazada la proclamación de sus concejales tras un recurso presentado por el único edil de la oposición, José Antonio Iglesias, del independiente Carballeda Renova.

En las municipales, el PP obtuvo una amplia mayoría absoluta con ocho escaños, mientras que Renova consiguió uno. Este concejal pidió a la juta electoral de zona se repitiesen los comicios por supuestas irregularidades, pero su petición fue desestimada. Tras ello, recurrió ante el TSXG, que desestimó su recurso contencioso y validó la proclamación de los concejales electos.

En Celanova, la formación Celanova Decide pidió a la Junta Electoral Central el aplazamiento como medida cautelar ante el recurso contencioso que presentó debido a un error en la transmisión telemática de los resultados de la mesa de Acevedo do Río la noche de los comicios electorales del pasado 28 de mayo. En concreto, se intercambiaron las cifras de los votos recibidas entre Celanova Decide y el Partido Socialista, por lo que no se corresponde con el escrutinio del acta firmada en la mesa.

Este ayuntamiento ourensano ha convocado su pleno de investidura para las 9.00 horas del viernes tras conocer que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no admitió el recurso de Celanova Decide.

El artículo 195.1 de la Ley orgánica de régimen electoral general (Loreg) señala que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos. En este caso, se constituyen 40 días después.

SIN FECHA PARA LA REPETICIÓN ELECTORAL EN CASTRO CALDELAS

Continuará pendiente de constituirse la nueva corporación de Castro Caldelas, toda vez que se tendrán que repetir las elecciones municipales al detectarse que no se mantuvo la cadena de custodia de un total de 118 votos emitidos por correo que no se contaron por sospechas de irregularidad denunciadas por el PP.

La alcaldesa en funciones, la socialista Sara Inés Vega, ha explicado que por el momento aún no tienen fecha para esta repetición, que deberá ser convocada por la junta electoral.

DIPUTACIONES DE A CORUÑA Y OURENSE

El registro de estos recursos motivó también que los plenos para designar a las nuevas corporaciones de las instituciones provinciales de A Coruña y Ourense se retrasen hasta mediados de julio.

En el caso de A Coruña, se prevé que el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, continúe como presidente, para lo que los socialistas reeditarán el acuerdo de gobierno sellado con el BNG.

También tendrá que esperar hasta mediados de julio la constitución de la futura corporación de la Diputación de Ourense. Allí, se prevé que sea presidente el popular Luis Menor, como así aprobó el martes la Xunta Directiva provincial, tras la ya anunciada renuncia de Manuel Balar a continuar.

El pasado día 17 de junio, los populares y el regidor de la ciudad de As Burgas y líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, sellaron un acuerdo que implica dejar gobernar a la lista más votada tanto en el Ayuntamiento --donde DO se situó como primera fuerza--, como en la Diputación --donde los populares quedaron a un diputado de obtener la mayoría absoluta--.