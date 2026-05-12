Trabajadores del metal de la provincia de A Coruña irán a la huelga el próximo martes

Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga del sector del Metal, a 7 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

A CORUÑA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han convocado una primera jornada de huelga en el metal de la provincia de A Coruña para el próximo martes, día 19 de mayo, por el "bloqueo" de la patronal a la negociación del nuevo convenio.

Según han informado las centrales sindicales en un comunicado, con ello el sector da un paso adelante y ha advertido de que "si no se cambia la postura de bloqueo, las medidas de presión se intensificarán hasta alcanzar un convenio digno".

La convocatoria, han continuado, fue acordada por las asambleas de trabajadores celebradas en A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol tras el "esperpento" del 6 de mayo, cuando estaba fijada una reunión de la comisión negociadora "que la patronal suspendió al alegar una protesta del personal del comercio en la sede de la CEC".

"El metal quiere negociar su convenio y quiere una negociación real", han afirmado las tres centrales sindicales, al tiempo que han remarcado que "no van a tolerar" que sea el personal "quien pague esta coyuntura ni un retroceso en los derechos laborales".