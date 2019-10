Trabajadores de Vulcano se concentran frente al Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta "que busque un inversor"

Actualizado 04/10/2019 14:46:07 CET

Trabajadores de Vulcano y representantes políticos de la oposición se concentran frente al Parlamento de Galicia para reclamar "una solución" para el astillero de Vigo. - EUROPA PRESS

La protesta, a la que han asistido representantes políticos, finaliza la peregrinación iniciada el martes en Vigo por los empleados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

En torno a un centenar de trabajadores del astillero Vulcano de Vigo que se encuentra en liquidación, se han concentrado en la mañana de este viernes frente al Parlamento de Galicia. Desde allí, y a gritos de "Vulcano solución", han exigido al conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta, Francisco Conde, que "cumpla sus compromisos" y "que busque un inversor" para la factoría.

Así lo ha expresado el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, en declaraciones a los medios a las puertas del Pazo do Hórreo, a donde han llegado tras iniciar el pasado martes una peregrinación hacia la capital gallega a modo de protesta. En la concentración han participado también miembros de la oposición en el Parlamento autonómico --PSdeG, Grupo Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto--, así como representantes de Ciudadanos Galicia.

En este contexto, Nicolás Sangabriel ha recordado que si bien son 69 los empleados afectados por la liquidación de este astillero centenario, cuando la factoría "tiene actividad" trabajan en ella "más de 1.000" personas. Por ello, "va a ser una pérdida importante".

Desde la carretera de la rúa do Hórreo, frente al Parlamento de Galicia, el presidente del comité de empresa ha reclamado al conselleiro de Industria "que cumpla los compromisos que alcanzó con los trabajadores" y "que busque un inversor para la factoría" que "se encargue de que los puestos de trabajo que ahí estaban se conserven".

De hecho, este mismo viernes mantendrán una reunión con Francisco Conde para pedirle "la misma celeridad y la misma implicación" que con el astillero de Barreras --en preconcurso de acreedores-- para encontrar "soluciones".

LA XUNTA "TIENE ALGO DE CULPA"

Asimismo, Nicolás Sangabriel ha afeado que la Xunta "tiene algo de culpa también" en la situación de Vulcano. "Cuando se colabora con un astillero, privado o no, y se le permite disponer de dinero público para llevar a cabo sus proyectos, creemos que no se puede ceder ese dinero y no vigilarlo. La administración tiene que tener una representación controlando", ha sugerido.

Y es que, para el presidente del comité, el naval vigués "seguramente conseguirá nuevos pedidos" a pesar de la situación de esta factoría debido a "la profesionalidad" de los trabajadores, que "está muy valorada". "Eso va a facilitar que siempre haya carga de trabajo", ha añadido.

Así, ha avanzado que el juzgado ha convocado para el próximo lunes a los trabajadores para comunicar el expediente regulador de empleo (ERE) del astillero. "Esa semana emitirá el auto de extinción y nuestra relación con la empresa habrá terminado", ha lamentado, para después aclarar: "Que nadie piense que porque nos hayan liquidado no vamos a defender nuestro astillero, nuestra factoría y nuestros puestos de trabajo".