Un traje hecho con sábanas de lino que homenajea a Begoña Caamaño: el 'look' de Goretti Sanmartín para el Día de Galicia

Goretti Sanmartín en la Praza do Obradoiro. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha elegido para lucir en los actos del 25 de julio un traje confeccionado con sábanas de lino que rinde homenaje a Begoña Caamaño, escritora reconocida en el Día das Letras Galegas de este 2026, obra de la diseñadora de moda y directora de arte Melania Freire.

Para esta creación ha colaborado la joyera artesana Rosa Méndez, además del taller de De Cotío, que ya fue autor del traje de la alcaldesa en 2025. Los zapatos de Sanmartín son de Miista, marca gallega creada por la compostelana Laura Villasenín.

El conjunto de traje y chaqueta está confeccionado en dos tipos de lino que provienen de sábanas antiguas tejidas en telar por alguna mujer anónima --como la Penélope que escribe Caamaño en 'Circe ou o pracer do azul'--.

En el estilismo figuran elementos sutiles del traje masculino tradicional de Galicia, como la solapa de la chaqueta o el detalle de abotonadura del pantalón, que se deconstruyen. Una idea que se formaliza en la totalidad del conjunto a través de pequeños botones de cristal de Murano que nacen de la colaboración con Rosa Méndez.

Los botones de hilo tradicionales de la chaqueta fueron hechos a mano en De Cotío empleando los hilos de lino de la propia sábana con la que se confeccionó la prenda.

"¿CÓMO SE GESTÓ EL TRAJE?"

Melania Freire, premio Mestre Mateo 2024 a la mejor dirección artística por 'O Corno', de Jaione Camborda, ha relatado cómo se gestó el diseño del traje que luce este sábado la regidora de la capital gallega, cuyo "punto de partida" fue hallado en las páginas de libros de fotografías del siglo XX en Compostela, en cuyas calles se ve "como caminan veloces" mujeres anónimas "atareadas".

"Las que caminan de espaldas a la cámara vestidas de diario, o las que evitan mirar al objetivo por miedo o vergüenza en un mundo hecho a medida para otros que no son ellas. Es aquí, en este punto del proyecto, donde aparece Begoña Caamaño con su libro 'Circe ou o pracer do azul' bajo el brazo para reivindicarlas y reivindicarnos", traslada.

"Homenajear de todas las formas posibles a Begoña Caamaño en este año, también en el traje de Goretti (Sanmartín) en un día tan destacado para Santiago, nos pareció hermoso y necesario, por lo que la idea de incluirla surgió de forma natural", ha concluido.