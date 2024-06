Transportes prepara la licitación del tramo de AVE O Porriño-Tui e insiste en que la salida sur de Vigo es "prioritaria"

Caballero celebra la "inmediata" licitación de ese tramo: "Yo me encargué de recordárselo al Gobierno"



VIGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado que está "trabajando en la preparación de la licitación" del tramo de AVE entre O Porriño y la frontera portuguesa, y ha insistido en que la salida sur ferroviaria desde Vigo es una "prioridad" para Adif.

Así lo ha trasladado la administración central en respuesta a una pregunta de la senadora del BNG, Carme da Silva, que ha dirigido varias preguntas al Gobierno sobre la situación del Corredor Atlántico, la conexión por alta velocidad entre Vigo y Oporto, y los compromisos adquiridos por los socialistas al respecto en el acuerdo de investidura firmado con la formación nacionalista gallega.

En su respuesta, el Ministerio señala que la salida sur de Vigo está en fase de elaboración del estudio informativo y que "actualmente se está trabajando en la preparación de la licitación del Estudio Informativo del corredor ferroviario Vigo-Oporto. Tramo: Porriño-Frontera Portuguesa".

Por otra parte, recuerda que ya se han acometido mejoras en las conexiones transfronterizas y se está impulsando la renovación de la línea Ourense-Vigo Guixar (Línea del Miño) para adecuarla al Corredor Atlántico y reforzar la conexión con Portugal.

A ese respecto, el Ministerio expone que, en el tramo Vigo-Guillarei-Tui se han completado ya actuaciones, como la electrificación del trazado Guillarei-Tui y la ampliación de andenes en As Gándaras, y se ultima la contratación del refuerzo de accesibilidad de la estación de Redondela. Además, se han finalizado las obras de mejora de la plataforma entre Guillarei y Redondela y "próximamente se abordará la renovación de la infraestructura y vía".

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

A la vista de la respuesta, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha celebrado que el Ministerio "comience a cumplir los compromisos en materia ferroviaria y el impulso de las actuaciones en el tramo pendiente del AVE a Oporto".

Da Silva ha recordado que el impulso a esa conexión ferroviaria estaba recogido en el acuerdo de investidura, donde se estipulaba que el Ejecutivo impulsaría las actuaciones del Corredor Atlántico y se comprometía a "acelerar los trabajos en el tramo de conexión entre Vigo y la frontera portuguesa, incluyendo la salida sur de Vigo, que forman parte de la red básica ampliada".

Para el BNG esta cuestión es "estratégica y prioritaria" por tratarse de una conexión ferroviaria con una gran importancia "económica, social, industrial e incluso cultural para Galicia".

SATISFACCIÓN DE ABEL CABALLERO

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha manifestado su satisfacción por la posición del Gobierno que supone, según ha señalado en unas declaraciones remitidas a los medios, que "va a licitar de forma inmediata" ese tramo entre O Porriño y Tui (frontera con Portugal). A ello se añade, ha incidido, la salida sur en túnel desde la ciudad "que ya está en marcha".

"Pero faltaba arrancar con el estudio informativo desde O Porriño a la frontera. Ésto se lo planteé al ministro Óscar Puente y me dijo que sí (...), le dije 'conviene que arranquéis ya con ese tramo'", ha explicado Abel Caballero, que ha celebrado que el Gobierno cumple el compromiso asumido con él.

El regidor olívico ha recordado que estos avances tienen su origen en las cumbres hispanolusas de Guarda (2020) y Viana do Castelo (2022), a las que él mismo acudió. "Yo estuve en las dos y yo me encargué de recordarle al Gobierno que tenía que arrancar con ese tramo", ha insistido.

Por otra parte, ha afeado las críticas de Diego Calvo sobre la última reunión que mantuvo con Óscar Puente, por abordar una conexión ferroviaria de carácter internacional. Al respecto, Caballero ha subrayado que la conexión con Oporto "sí pasa por Vigo" pero la Xunta y "este conselleiro de Ferrol-Coruña no saben lo que es Vigo". "¿Cómo se puede ser un ignorante de tal tenor y seguir en un gobierno autonómico?", ha preguntado el alcalde.

Finalmente, ha repetido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el AVE Vigo-Oporto en "el mismo nivel de prioridad" que la conexión Lisboa-Madrid, y ha criticado que el PP "no defiende la salida sur" porque "no se atreven a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso". "No fuera a ser que les fuera a reñir, que le echara la bronca a Rueda y que le dijera que se estuviera calladito calladito", ha sentenciado Caballero.