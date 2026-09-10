Trasladada en helicóptero una persona tras ser rescatada del mar en Vilagarcía de Arousa

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser trasladada en helicóptero tras ser rescatada del mar en la playa de Compostela, en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 18.00 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma. Así, explicó que una persona estaba flotando en el mar y que trataban de reanimarla sobre la arena.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Policía Nacional, Local y al Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía.