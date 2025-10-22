Trasladada una mujer tras un incendio en un gimnasio en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven tuvo que se trasladada al centro hospitalario de referencia tras un incendio en un gimnasio de la calle Emilio González López, en A Coruña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.30 horas de este miércoles y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma. Uno de ellos explicó que escuchó algún tipo de explosión y que quedara rota la puerta de cristal de la entrada.

La central de emergencias alertó a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Nacional, a la Local y a los profesionales del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron a una joven al hospital de referencia.

Los Bomberos siguen trabajando en el punto con tareas de ventilación del local que fue afectado por el fuego.