Trasladado en helicóptero un ciclista tras sufrir una caída en Padrón

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista tuvo que ser trasladado en helicóptero tras sufrir una caída en Cruces, en el municipio coruñés de Padrón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 16.20 horas de este viernes y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, el GES y el Servizo Municipal de Protección Civil de Padrón.