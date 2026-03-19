Trasladan en ambulancia al hospital a una persona tras un accidente de tráfico en A Illa de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona que sufrió una salida de vía con su coche en A Illa de Arousa (Pontevedra) ha sido trasladada en ambulancia al hospital sobre las 7,30 horas de este jueves, según informa el 112.

El accidente se produjo, en concreto a la altura de la salida de la vía rápida. El conductor, que resultó herido, era el único ocupante del vehículo.

En el operativo participaron los servicios sanitarios, los bomberos de Vilagarcía y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. La persona estaba inconsciente y fue trasladada en ambulancia al Hospital do Salnés.