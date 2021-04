Trece asociaciones de hostelería se unen para ejercer como interlocutoras de la Xunta al no sentrise "representadas"

Hosfega solicita reunirse con el presidente de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trece asociaciones de distintos ámbitos del sector de la hostelería gallega se han unido para constituir Hostelería Federada Galega (Hosfega), una nueva federación con la que buscan "cubrir el hueco" que, dicen, existe en las relaciones entre la Xunta y el mundo de la hostelería gallega al ejercerse con entidades que "no representan" a la globalidad del sector.

Este jueves, representantes de las entidades fundadoras de Hosfega han acudido al edificio administrativo de San Caetano, en Santiago, para formalizar el registro de la federación, conformada por 13 asociaciones con "más de 4.000 negocios detrás".

A las puertas de la sede de la Xunta, la directiva de la nueva entidad han ofrecido declaraciones a los medios para explicar la fundación de esta federación, que surge del deseo de contar "con una representación más plural" en las relaciones con la Administración autonómica.

Así lo ha explicado la presidenta de Hosfega, Elena Vitoria, que ha apuntado que la pandemia ha evidenciado que el sector de la hostelería, el "más afectado" por la crisis sanitaria, "está fragmentado" y sus órganos de interolución con las autoridades autonómicas "no son plurarles ni suficientes".

Por ello, estas 13 asociaciones se han unido para crear Hosfega, que desligan de intereses políticos más allá de defender los intereses del sector. "Necesitamos cohesión. Es la parcela que entendemos que estaba descubierta y venimos a hacerlo", ha reivindicado Vitoria, que ha señalado que confía en que a final de año se duplique el número de miembros de la federación.

La presidenta de Hosfega ha subrayado que "la comunicación" con la Xunta "no es buena" y que los promotores del colectivo se sienten "un poco abandonados" y "alejados" de las mesas de interlocuión, una situación a la que, dicen, quieren poner fin "porque la supervivencia de muchas familias depende de ello".

Como ejemplo de esta falta de comunicación con el sector en su globalidad, Vitoria ha apuntado a las relaciones entre Xunta y el ocio nocturno, que creen que se ciñe a los negocios y salas "más grandes" mientras quedan fuera los "pequeños" pubs y bares presentes en toda Galicia y que, a su juicio, quedan fuera de las medidas que diseña la Xunta, pues "no son rentables o adaptables" para estos negocios.

PRIMER PASO, REUNIRSE CON FEIJÓO

El primer paso de la recién creada federación es solicitar una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Necesitamos alzar la voz. Decir que estamos aquí, que llegamos y que lo importante es que se nos escuche", ha apostillado.

Cuestionada sobre la existencia de otra federación de hostelería a nivel gallego, la presidenta de Hosfega ha cuestionado su vida "real" más allá de que pueda "existir a nivel administrativo o legal".

"Yo tengo en un cajón unos calcetines blancos con corazones rojos que no me pongo nunca y no existen, porque nadie los ve. Es lo mismo que pasa con esta federación. No existe. ¿Dónde está?, ¿qué trabajo hace?, ¿a quién representa?", ha aseverado Vitoria.