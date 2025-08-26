Tres acodes incumpren en Galicia a alerta por risco de incendio: dous por unha grellada e outra por queima de restrollos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
A Garda Civil da Comandancia da Coruña propuxo para sanción a tres acodes por incumprir as restricións de seguridade nunha época de alerta máxima por risco de incendio forestal.
Dous delas eran veciños de Santiago de Compostela que realizaban unha grellada en Muxía e a terceira, un veciño de Irixoa que facía unha queima de restrollos nunha leira particular. O importe económico destas infraccións oscila entre 1.001 e 1.000.000 euros.
Segundo informa o Instituto Armado, o primeiro dos feitos ocorreu cando unha patrulla, que se atopaba realizando un servizo preventivo de seguridade cidadá, observou unha columna de fume nas inmediacións da praia dos Muíños, na localidade coruñesa de Muxía. Ao dirixirse ao momento, localizaron a dúas persoas que se atopaban realizando unha grellada.
O segundo dos feitos ocorreu após recibir unha alerta telefónica, que informaba da existencia dun incendio forestal no lugar de Ambroa, no municipio coruñés de Irixoa, a uns 100 metros de vivendas. Unha patrulla do Posto de Curtis, trasladada ao lugar, comprobou que se trataba da queima de restrollos nunha leira particular.
En ambos os casos, a Garda Civil procedeu á identificación dos responsables e á confección da correspondente acta-denuncia por suposta infracción grave á Lei 7/2012 de Montes de Galicia, obrigándolles a apagar o lume.