Tres empresas compiten para instalar una central hidroeléctrica reversible en el río Tambre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
Green Capital Power, Espiral Renovables y Naturgy Generación compiten para instalar una central hidroeléctrica reversible en el río Tambre, según recoge este miércoles un anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Se trata del anuncio (con fecha del pasado 10 de febrero) de apertura del trámite de competencia de proyectos del expediente de solicitud de una concesión de aguas superficiales para dicha instalación. Los ayuntamientos afectados son Brión, Negreira, Lousame y Rois.
Augas de Galicia es la que somete a competencia de proyectos la instancia presentada relativa a la solicitud de una concesión. En concreto, Green Capital Power, para este almacenamiento hidráulico de energía, solicitó un caudal de agua de 47.000 litros por segundo.