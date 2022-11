El TSXG desestima el recurso del Ayuntamiento de Lugo tras ser condenado por dar a un psicólogo funciones de informático

LUGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado totalmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lugo contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Administrativo de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, en diciembre de 2021, que falló a favor de un psicólogo al que el gobierno local le atribuyó funciones propias del servicio informático.

Los magistrados dieron la razón al trabajador ya que, tal y como señala el TSXG, "como personal laboral, no le podían ser legalmente asignadas las tareas que se le encomendaron, porque se incardinan como funciones burocráticas, que están reservadas a los funcionarios públicos".

El Ayuntamiento de Lugo recurrió la sentencia ante el TSXG, tribunal que ahora ha desestimado el recurso presentado por el gobierno local, imponiéndole además el pago las costas procesales del apelado, fijadas en 1.000 euros.

En su resolución, el TSXG insiste, como ya había hecho el Juzgado Administrativo de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, en que las funciones encomendadas a este trabajador son "contrarias a derecho al carecer el empleado público de la condición de funcionario" y ser personal laboral.

Por su parte, la central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), representante del apelado, considera en un comunicado que la sentencia "es una nueva evidencia de la pésima y errática política de personal que practica el Ayuntamiento de Lugo, siendo ya casi inabarcables el número de irregularidades cometidas por su ineptitud e inoperancia".

"Es insólito e incomprensible este empecinamiento político en incumplir la legalidad", han criticado desde CSIF, central sindical que también ha recordado que, según recoge la sentencia del TSXG, "el trabajador no solo no puede asumir las funciones atribuidas por ser personal laboral sino porque están relacionadas con la actualización y mantenimiento del portal de transparencia, que no tienen que ver con su puesto de psicólogo, son funciones que tendrían que ser desempeñadas por trabajadores del servicio de informática".