Un turno de la Policía Local de Santiago queda reducido de 8 a 2 agentes tras sucesivas "indisposiciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El turno de la mañana de este domingo de la Policía Local de Santiago, para el que estaba previsto contar con ocho agentes, funcionó únicamente con dos, un inspector y un oficial, después de que los otros seis comunicasen "indisposición" en diferentes momentos.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Santiago, que, para evitar un nuevo cierre del túnel del Hórreo --sería el cuarto en dos semanas--, recurrió a la concesionaria del mantenimiento del túnel, que pudo movilizar personal propio para garantizar la vigilancia. De esta tarea se encargan normalmente policías desde la Sala de Pantallas.

Esta circunstancia ha ocurrido en medio del conflicto por las condiciones laborales de Policía Local y Bomberos, que reclaman mejorías y que, en su mayoría, se niegan a hacer horas extra, de las que se echaba mano para cubrir el déficit de personal de algunos turnos.

Fuentes municipales han detallado que, a primera hora de la mañana --antes del inicio del turno--, tres policías comunicaron su "indisposición" para incorporarse a sus puestos. Poco después de las 09.00 horas, otros dos trasladaron lo mismo y, en torno a las 10.00, el policía encargado de la Sala de Pantallas informó de encontrarse en la misma situación.

Las negociaciones entre el Gobierno local y estos servicios municipales continuarán en las próximas semanas, en las que, principalmente, queda por atajar la cuantía a establecer de las horas extra, que suponía el mayor punto de conflicto para sindicatos.