La UDC aprueba la creación del Departamento de Medicina, que estará formado por 10 áreas de conocimiento

Consejo de Gobierno de la Universidade da Coruña (UDC) - UDC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidade da Coruña (UDC) ha aprobado este miércoles la creación del Departamento de Medicina, que estará compuesto por 10 áreas de conocimiento. "Seguimos avanzando y dando nuevos pasos para aplicar el convenio de descentralización de Medicina en las mejores condiciones posibles", ha explicado el rector de la UDC, Ricardo Cao.

En concreto, las áreas que conformarán este departamento serán anatomía y embriología humana; cirugía; farmacología; fisiología; historia de la ciencia; medicina; medicina preventiva y salud pública; otorrinolaringología; psiquiatría y radiología y medicina física.

Así, la UDC ha destacado en una nota de prensa que la agrupación en un único departamento de todas estas especialidades de conocimiento de las ciencias médicas y biomédicas "permitirá realizar una mejor planificación docente de la enseñanza descentralizada de Medicina".

Además de "crear sinergias entre las diferentes especialidades que lo componen y consolidar su proyección académica y social". Cabe recordar que el texto firmado entre las tres universidades públicas del SUG y las Consellerías de Sanidade y de Educación prevé que la descentralización de toda la docencia de 4°, 5º y 6º de Medicina, la teórica y la práctica, esté completada en el curso 2028/2029.

De este modo, la universidad ha confirmado que con el personal docente e investigador existente en la actualidad, el departamento iniciará su andadura con 49 miembros, cifra que se irá incrementando con las incorporaciones que se formalicen en el futuro en cualquier de esas diez áreas.

PROFESORADO HONORARIO

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el nombramiento de dos profesores eméritos. Se trata del catedrático Ricardo García Mira, de la Facultad de Ciencias de la Educación, que se jubilará al finalizar este curso académico, y de Luis González García, profesor de Filología, que finalizó su actividad académica el pasado mes de febrero.

También se ha aprobado la convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso académico 2024/25, en el que podrán participar las personas doctoras que hayan defendido su tesis entre el 01/09/2024 y el 31/07/2025 y que hayan obtenido la cualificación de "sobresaliente" y la mención de Cum Laude.

Finalmente, la UDC ha informado de que el próximo 15 de abril se formará el nuevo Consejo de Gobierno, adaptado a la LOSU y a los nuevos Estatutos de la UDC, "una vez designada la representación tras las últimas elecciones en centros y al Claustro".