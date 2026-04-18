De la última ballenera de Europa a una base americana, faros o pecios: la costa gallega de los más de 2.000 'tesoros'

Faro de Illa Pancha. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 2.500 kilómetros de la costa de Galicia atesoran más de 2.000 bienes con valor cultural documentado que integran no solo castros, petroglifos, o faros, sino también otro tipo de construcciones --desde fábricas balleneras (la última que funcionó en Europa entre ellas), y factorías de salazón o conserveras a baterías militares--. También una antigua base norteamericana en Estaca de Bares e incluso pecios de naufragios de barcos, considerados yacimientos subacuáticos.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó esta semana el acuerdo de finales de marzo del Consello de la Xunta en el que se aprobaba el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, que identifica un total de 2.003 elementos de distinta tipología que conforman este patrimonio costero.

De los más de 2.000 bienes incluidos, 988 están en la provincia de A Coruña, 835 en Pontevedra y 180 en Lugo. La mayoría, 855, son arquitectónicos; pero también hay elementos de tipo arqueológico (584), etnográfico (366), industrial (186) y artístico (12).

Lo que refleja el catálogo es una abundante riqueza etnográfica e histórica a lo largo de toda la costa gallega, recorrida por numerosos vestigios romanos, castros, hórreos, puentes de siglos atrás, casas rectorales, monasterios, molinos y murallas. Y los indispensables faros en zonas de mar: desde algunos menos conocidos a otros más célebres, como la Torre de Hércules, en A Coruña, o el de Illa Pancha, en Ribadeo (Lugo).

Pero también elementos artísticos más recientes. Es el caso, por ejemplo, de 'O Paraguas' de O Temple, en Cambre (A Coruña), construido entre 1945 y 1949. Recoge el Ayuntamiento en su web que esta curiosa construcción, "a caballo entre la escultura y el más prosaico pragmatismo", ha servido de refugio ante la lluvia, área de descanso para los vecinos, marquesina para el bus e incluso como cubierta de los palcos de música en las fiestas.

Capítulo aparte merecen los pecios diseminados por toda la costa gallega y que se localizan como yacimientos subacuáticos --solo en Cangas (Pontevedra) hay seis--. Pero el catálogo también refleja la importancia del litoral desde un punto de vista militar e incluye varias baterías militares (en Viveiro o Cedeira, por ejemplo) e incluso una antigua base norteamericana: la de Loran, en Estaca de Bares, en Mañón.

El catálogo certifica que se trata de un complejo militar erigido en el franquismo (en 1960) fruto de un acuerdo entre España y Estados Unidos (EE.UU.), operativo desde 1961 y clausurado en 1991 por "obsolescencia tecnológica". El abandono y el vandalismo derivaron en un estado de ruina, pero el conjunto conserva valor como testimonio de la Guerra Fría en Galicia.

Y sobre todo, se incorporan numerosas construcciones industriales: desde fábricas de salazón a conserveras y hasta balleneras. Uno de los casos más significativos es el complejo de Massó, en Cangas, al que se dedican cuatro fichas: tres de ellas nombradas como Fábrica da Anchoa --referidas a la primera nave en Balea de Massó--; y la antigua ballenera fundada en 1955. Después aparece otra ficha como Fábrica Massó, con la gran nave de la conservera.

Y se incluye, en Cee (A Coruña), la factoría de Caneliñas, que es la última instalación ballenera en funcionamiento de Europa, activa entre 1924-1927 y 1951-1985. Llegó a ser una de las principales infraestructuras industriales de Galicia, especializada en la exportación de carne de ballena a Japón.

Su ficha certifica que la antigua ballenera presenta un avanzado estado de deterioro, con pérdidas de cubierta, oxidación estructural, colonización biológica y fisuras en los muros de carga. Aún así, se mantiene la lectura volumétrica original y el valor del conjunto.

POSIBLE CAMBIO DE USO: "EXISTE INTERÉS"

Más de la mitad del total de los bienes registrados --los 1.041 pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial-- son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinarlos a un fin distinto de aquel para el cual fueron originalmente concebidos a través de proyectos de revitalización, siempre que la intervención a ejecutar "respete y preserve" los principales valores por los que fueron merecedores de catalogación.

En su día, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que esta medida abriría nuevas posibilidades para dar "una nueva vida" a este tipo de bienes.

El catálogo acaba de publicarse y es pronto para concretar proyectos, pero, en declaraciones a Europa Press, la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, admite que el Gobierno autonómico percibe que "sí" hay ya "interés" en el impulso de nuevos planes que permitan "revitalizar" algunos de estos bienes que presentan la posibilidad de cambiar de usos.

De hecho, sí hay proyectos que ya son públicos. Por ejemplo, el de hacer un hotel de lujo en el monasterio de Oia, edificio que, más allá de estar ligado a la Orden del Císter, ha tenido ya otros usos tras el cese de su actividad monacal: desde un colegio instalado por jesuitas expulsados de Portugal a principios del siglo XX a campo de concentración franquista.

"SISTEMATIZAR Y DIGNIFICAR"

"Sistematizar y dignificar" el patrimonio litoral es el objetivo último del impulso de esta medida, según ha enfatizado Uría, quien ha incidido en que cada uno de los 2.003 elementos incluidos en este documento están georreferenciados, documentados con imágenes o representaciones gráficas que facilitan su identificación, análisis y gestión posterior y acompañados de información detallada sobre cada bien.

Como punto de partida para la elaboración del catálogo se tomó un inventario realizado por el Gobierno gallego en el año 2019 y en el que se recogían 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado de los que se tenía únicamente información muy básica.

A partir de ahí y gracias a "un exhaustivo trabajo" de campo realizado en los 86 ayuntamientos costeros de Galicia, ese inventario inicial fue "ampliado y enriquecido" dando lugar a un catálogo nuevo más "depurado" --dado que hubo incorporaciones, pero también se eliminaron elementos por su propia desaparición o la del valor cultural a proteger--.

EFECTOS JURÍDICOS

La elaboración del Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral se enmarca en la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, que define dentro de las actuaciones estratégicas para el desarrollo sostenible de la costa aquellas intervenciones destinadas a poner en valor el patrimonio existente a pie de mar.

En todo caso, la prioridad es siempre y para todos los bienes catalogados la protección y puesta en valor de estos elementos. De hecho, la inclusión de una edificación o elemento en este catálogo tiene efectos jurídicos, siendo el más relevante que para cualquier actuación o intervención sobre los mismos se aplicará de forma preferente a normativa de patrimonio cultural frente a la normativa de costas.

En cuanto a las intervenciones permitidas en los bienes catalogados, estas deberán ajustarse al nivel de protección que corresponda en cada caso --que puede ser más o menos estricto conforme a la normativa del patrimonio cultural de Galicia-- e incluyen las ampliaciones en planta, con carácter complementario a una actuación de rehabilitación, en volúmenes diferenciados y siempre que resulten imprescindibles para desarrollar el uso propuesto.

Por otra parte, los ayuntamientos en los que se localicen bienes incluidos en el catálogo deberán incorporarlos a su planeamiento urbanístico y establecer las determinaciones específicas que correspondan para su régimen de protección, conservación y uso.