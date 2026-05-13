La USC abre este jueves el plazo de inscripción para participar en 46 cursos que ofrecerá durante los meses de verano - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) abrirá este jueves el plazo de inscripción para participar en los 46 cursos que ofrecerá este verano y que se impartirán en Compostela, Lugo y diversas localidades gallegas.

En concreto, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta diez días antes del inicio de cada curso. Además de los 32 cursos que se impartirán en Santiago de Compostela y los seis en Lugo, este año habrá cursos en Lalín, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Noia, Oia, Ribeira, Meis, Porto do Son y Rianxo.

Así, en Compostela se organizarán cursos sobre semiconductores, oratoria, biología de las pequeñas cosas, maternidad e infancia en el Mediterráneo antiguo, patrimonio y medios digitales, IA en la salud, mujeres con poder en la Edad Media, finanzas personales, bioimpresión 3D, sinergias entre derecho y música, manipulación de la información, privacidad y redes, entre otros.

En Lugo, las temáticas a tratar están relacionados con la prevención del riesgo cardiovascular, la revitalización rural, el diagnóstico veterinario, la valoración nutricional y el abordaje personalizado del deportista de alto rendimiento y protección y maltrato animal.

La programación de verano de la USC se completará con un curso sobre enoturismo en Meis; el encuentro Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo; otro sobre el potencial del audiovisual como herramienta para la educación y la concienciación ambiental en Noia; un taller de fotografía monumental en Rianxo; la 21 edición del curso sobre igualdad de oportunidades de Lalín; otro sobre la igualdad en las relaciones laborales en Porto do Son; uno sobre oncología integrativa en Oia y un curso sobre educación patrimonial en Monforte.

NUEVO DECANO

Por otro lado, la USC ha informado en una nota de prensa de la elección de Carlos Toural como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en una junta extraordinaria en la que ha conseguido pleno de los 28 votos emitidos.

Toural contará en su equipo con los docentes del área de Periodismo Ángel Vizoso García y Sara Pérez Seijo como vicedecanos, y con Roi Méndez Fernández, del área de Comunicación Audiovisual, como secretario.

Carlos Toural Bran es licenciado en Periodismo y doctor en Comunicación y Periodismo por la USC. Desarrolla su actividad docente e investigadora en el campo del periodismo digital desde hace casi dos décadas, ámbito en el que cuenta con más de 80 publicaciones científicas. Toural, que forma parte del Grupo de Investigación Nuevos Medios desde el año 2006, ha participado en 12 proyectos de investigación en el ámbito autonómico, seis en el estatal y en dos de carácter europeo.

En el ámbito de la gestión, Toural fue vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante seis años en dos etapas anteriores, y desde 2018 formó parte del equipo de gobierno del rector Antonio López, primero como asesor y en los últimos seis años como director de su gabinete.

ESTUDIO AVES LIMÍCOLAS

En otro orden de asuntos, el Grupo Internacional de Estudio de Aves Limícolas (International Wader Study Group, IWSG), que reúne personal investigador y profesionales de la conservación de todo el mundo, desarrollará en la USC su 51 conferencia anual.

Entre los días 3 y 7 de septiembre, la Facultad de Biología acogerá cerca de 250 participantes, principalmente europeos pero con presencia de personal investigador de procedencia americana, asiática, africana y australiana.

La conferencia incluye talleres destinados a afondar en aspectos de la biología, ecología y conservación de aves limícolas, así como conferencias plenarias, comunicaciones orales y sesiones de pósteres.