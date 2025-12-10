El uso de la IA situará al sistema educativo gallego "a la vanguardia" contra el abandono escolar, según la Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este miércoles en la presentación de EdugalIA, un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la gestión educativa que situará a la educación gallega "a la vanguardia" en la lucha contra el abandono escolar.

Así lo ha defendido el titular de Educación de la Xunta, a la vez que ha calificado esta iniciativa de "sólida, innovadora y pionera" y ha instado al sistema educativo a usar las tecnologías "de forma eficaz para aportar valor a los procesos de aprendizaje".

En concreto, ha insistido en que este es un proyecto educativo y no tecnológico, es decir, "una iniciativa que utilizará la tecnología como herramienta para lograr unos objetivos".

En este sentido, ha desgranado que EdugalIA persigue "dos grandes objetivos", una revolución en la gestión administrativa y de la burocracia; y usar la fuerza de la IA para prevenir posibles casos de abandono escolar y atender de forma individualizada a aquellos alumnos que más lo necesiten.

EXPEDIENTE ÚNICO

De este modo, el principal objetivo que persigue la Xunta con este proyecto es introducir un nuevo paradigma de diseño y evaluación de políticas públicas educativas, todo ello a través de la combinación de herramientas tecnológicas innovadoras y "un marco de colaboración entre la gobernanza educativa, comunidad educativa y los agentes generadores de conocimiento".

Así, el Gobierno gallego ha detallado que EdugalIA es, en esencia, un proyecto educativo que busca disminuir el abandono escolar y reducir el abandono educativo temprano. Se trata de una estrategia para luchar contra este abandono al disponer de un sistema de alerta temprana (SAT) que sirve para "identificar el alumnado en riesgo de abandonar los estudios, con información actualizada y accesible a todas las administraciones".

En este sentido, los indicadores a los que recurre son datos socioeconómicos, culturales y geográficos; indicadores educativos sobre repetición de curso, absentismo, rendimiento; indicadores de proceso sobre las medidas educativas aplicadas e indicadores de resultados.

Con todo, la Xunta ha destacado en una nota de prensa que EdugalIA lleva aparejado un presupuesto total de 16,5 millones de euros --6,6 aportados por la Xunta y 9,9 procedentes de los fondos europeos FEDER--.

Además, ha subrayado que, en los próximos días, el Gobierno gallego a licitar los primeros 13,5 millones de euros necesarios para ejecutar las dos fases del proyecto que abarcan una primera de servicios de I+D y otra segunda de adquisición y despliegue de las soluciones correspondientes. A mayores, ha insistido en que también se ultimando la contratación de una oficina técnica de control de proceso, que completará el proyecto.

Entre las ventajas de esta iniciativa, se ha referido también a la creación por primera vez de un expediente digital único del alumnado, que lo acompañará a lo largo de toda su trayectoria académica. Así, incluirá datos de identificación, de escolarización, académicos, sobre atención a necesidades específicas de apoyo educativo, otros datos educativos y de formación relevantes y metadatos del expediente.

En este contexto, expertos como Ainara Zubillaga, Caterina Calsamiglia, Lucas Gortázar y Francisco López Rupérez, entre otros, han participado este miércoles en la presentación del proyecto en Santiago de Compostela y han intervenido en la jornada dirigida a empresas potencialmente interesadas en la iniciativa.