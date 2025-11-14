Las vacantes en empresas gallegas ascienden a 14.478 en el tercer trimestre, casi 900 más

Archivo - Un hombre pasa a una oficina del SEPE, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,52% en noviembre, con 4 - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gallegas de 10 o más asalariados registran 14.478 vacantes en el tercer trimestre de este año, lo que supone un incremento de 892 en comparativa interanual (+6,6%), según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

También supone un ligero incremento respecto a las 14.452 vacantes del segundo trimestre, lo que se traduce en 26 más. El mayor número se registra en las compañías entre 10 y 49 asalariados.

El 18% de las vacantes en empresas requerían una titulación ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), lo que supone una bajada significativa respecto al 26,3% que había en el tercer trimestre de 2024.

El 21,4% de las empresas gallegas con vacantes en el tercer trimestre todavía tenía sin cubrir las del trimestre anterior.

El motivo más indicado como causante de tener cubiertas las vacantes es la falta de personas candidatas con formación adecuada (el 31,2%). Mientras, el 82% de las empresas apuntan como principal motivo para no tener vacantes el no necesitar a ninguna persona más.