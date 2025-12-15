Vecinos de Parga y Guitiriz (Lugo) concentran en el HULA contra los recortes sanitarios en el municipio - EUROPA PRESS

LUGO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de las localidades lucenses de Parga y de Guitiriz se han concentrado este lunes delante de la puerta principal del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA) para protestar contra los "recortes" en materia de sanidad que les han dejado con 2 médicos para atender a una población de cerca de 4.500 personas y la eliminación del servicio médico en el consultorio de Parga.

La concentración, en la que se han lanzado varias proclamas para reclamar a la Gerencia del Área Sanitaria y de Atención Primaria la recuperación del servicio, ha estado presidida por los representantes de los tres partidos políticos de la Corporación, PSOE, PP y BNG, que han aprobado conjuntamente una moción en el último pleno para reclamar la recuperación integral de los servicios médicos.

El grupo esperaba poder ser recibido por el Gerente del Área Sanitaria, Ramón Ares, o el de Atención Primaria, pero el primero estaba en Santiago y el segundo tenía reuniones toda la mañana y no atendió ni a los manifestantes ni a los organizadores.

Esta concentración se suma a la realizada la pasada semana en Parga, ante el consultorio que se ha quedado solo con servicio de enfermería. La mayor parte de los vecinos acudió a Lugo en un autobús fletado a medias entre el propio ayuntamiento y la Comunidad de Montes, que también apoya estos actos reivindicativos.

Este nuevo episodio llega tras un largo historial de cierres y reaperturas del consultorio desde la pandemia. Durante la crisis sanitaria, el Sergas clausuró el centro argumentando que se pretendía centralizar la atención debido a la elevada incidencia de la covid, una decisión que generó un enorme malestar entre los vecinos y derivó en concentraciones, protestas continuadas y reclamaciones formales ante el Sergas. El asunto llegó incluso al Parlamento gallego.

La reapertura tardó años, ya superada la pandemia, pero se produjo sin recuperar todos los servicios previos y con períodos intermitentes de funcionamiento, lo que mantuvo la preocupación de la vecindad, que reclama más profesionales y denuncia la evidente falta de facultativos que sufre Parga.

Tanto los vecinos como los representantes políticos reclaman al Sergas tanto el hecho del cierre realizado desde el día 1 de diciembre del consultorio de Parga, como el recorte de la atención sanitaria, pasando de tener cinco médicos para atender a todo el término municipal (3 en Guitiriz y 2 en Parga) a 2 en total, ya que uno está de vacaciones, otro de baja y además se está procediendo al concurso de traslados.

Siguiendo la normativa, los dos facultativos están ahora en Guitiriz, pero los vecinos también están molestos por la forma en la que procedió el Sergas, que no mandó comunicado ni aviso de ningún tipo y "simplemente puso un papel en la entrada del consultorio", explica la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira.

Además, lamentan los restrasos que se producen en las consultas, de hasta quince días de espera "aunque están doblando turnos y también prolongando las jornadas para intentar atender a todos", remarcan desde el BNG.

El representante del Partido Popular en Guitiriz, José Manuel López, también se ha sumado a la concentración vecinal. "Porque yo me debo a los vecinos y debo estar con ellos, haciéndole llegar al Sergas cuáles son los motivos de queja y también contándoles a los afectados las explicaciones que dan", ha dicho.

López ha explicado que la situación que se está produciendo en Guitiriz está derivada de la toma de plazas de los nuevos docentes, los cambios de destinos y la falta de médicos en las listas para cubrir bajas y vacaciones. "Desde el Sergas aseguran que se trata de una situación puntual en estas fechas y que una vez superada la Navidad se volverá a recuperar el servicio completo con dos médicos en Parga y servicio de enfermería", ha sostenido.

López ha añadido también que sí ve criticable la forma de comunicar el ceso del servicio durante este tiempo "a través de un cartelito en la puerta del edificio".