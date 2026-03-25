Vecinos de la provincia de Ourense claman ante la Subdelegación del Gobierno por "horarios útiles" de tren en A Gudiña

Unas 50 personas protestan frente a Subdelegación del Gobierno en Ourense y piden "horarios útiles" de tren en A Gudiña - EUROPAPRESS

OURENSE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 50 personas se han movilizado al grito de "el tren pasa, el tren para" o "este tren es nuestro no del poderoso" este miércoles frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense para insistir en la necesidad de "horarios útiles" de tren en el municipio ourensano de A Gudiña.

En concreto, la manifestación ha sido convocada por la Plataforma Dereito ao Tren, después de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, trasladase este pasado lunes modificaciones con respecto a la incorporación de horarios de tren en A Gudiña.

"Estamos muy contentos por este movimiento, pero aún no podemos celebrarlo", ha señalado uno de los portavoces de la plataforma, Rubén Riós, que ha recordado que el pasado 9 de junio se suprimieron paradas en este ayuntamiento ouresano y la cuestión es "tener un horario útil" para "poder ir y venir a Madrid y otros destinos en el mismo día".

A la concentración han asistido, además, alcaldes y miembros de BNG y PP de la provincia, así como el propio alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el resto de su corporación municipal.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

"No se completó todo, hay que seguir avanzando", ha añadido. Algo en lo que también ha incidido el secretario de la asociación, Orestes Sánchez, en declaraciones a medios, que ha recalcado que, entre las principales reivindicaciones, se encuentran la necesidad de "acceso de abonos" desde A Gudiña, o la "mejora de los horarios" para "facilitar la movilidad diaria real".

"Que permita los desplazamientos para trabajo, acudir al médico, educación y gestiones administrativas", ha matizado Sánchez, y ha recalcado que el tercer punto a tratar es propiciar una Obligación de Servicio Público que "garantice los horarios" y que estos "no dependan del viento que haya en cada momento".

"Hay que dar estabilidad a los ciudadanos que vivimos en esa zona, no podemos planificar nuestra vida alrededor de unos horarios que cambian cada tres o seis meses. Si alguien tiene que desplazarse para trabajar tiene que tener estabilidad para hacerlo", ha añadido.

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

Así las cosas, Orestes Sánchez ha ratificado que la plataforma mantendrá un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, sobre las 16.00 horas y las 17.00 horas, para trasladar las reivindicaciones.

En concreto, se trata de una reunión solicitada "desde antes del avance del pasado lunes", en la que la plataforma "reforzará ese mensaje" así como dicha "mejora". "Lo que pedía la plataforma no está resuelto del todo, es necesario avanzar en otras soluciones. Hay que garantizar la movilidad diaria", ha recalcado.

Asimismo, ha señalado que el "apoyo" de partidos políticos ha sido "unánime", tras mantener encuentros con PP, PSOE y BNG en la provincia, y a insistido en la necesidad de "consenso" para alcanzar esa Obligación de Servicio Público. "Vamos a seguir propiciándolo y activando el diálogo. Sumar y buscar consensos para encontrar una solución", ha añadido.

"Valoramos que ha habido un avance pero lo miramos con cierta cautela", ha subrayado, y ha desgranado que "aún quedan dos meses" --puesto que la recuperación de paradas se hará efectiva el 20 de mayo-- para "ver como se acaba de materializar todo".