Vecinos de Teis y Chapela denuncian la "falta de plazos" y de "voluntad" para suprimir el peaje en Rande

Publicado 05/10/2018 12:47:08 CET

Advierten de que hacer nuevos accesos solo desde Buenos Aires sería "insuficiente" y los piden también desde Padín

VIGO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de vecinos de Teis (Vigo) y Chapela (Redondela) han lamentado este viernes que la visita del ministro de Fomento y sus declaraciones sobre la AP-9 han evidenciado que "no hay ni compromiso, ni plazos concretos ni voluntad política" para cumplir las reivindicaciones de estas dos parroquias.

Así, con respecto al peaje de Rande-Redondela, el portavoz de la asociación vecinal de Teis, Anxo Iglesias, ha criticado que, pese a que la eliminación de esa tasa es "un clamor" de los vecinos, de los agentes económicos e incluso de las formaciones políticas, el actual ministro de Fomento "parece que no tiene nada clara" esa demanda.

Iglesias ha advertido a Fomento de que "no puede escudarse en la concesionaria" porque la supresión del peaje es una decisión "que se adopta en Consejo de Ministros". "Ya estamos cansados de oír excusas", ha aseverado, y ha advertido de que los vecinos mantendrán las movilizaciones.

En cuanto a la conversión del último tramo de la autopista en vial urbano, con nuevos accesos en la Avenida de Buenos Aires, Anxo Iglesias ha recalcado que ese proyecto, del que "todavía no hay nada", es una "obsesión" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que ha recordado que, si no se ejecutan también accesos en las Torres de Padín, la iniciativa será "incompleta". "Queremos un proyecto más ambicioso, que quede para el largo plazo, no podemos quedarnos en una actuación insuficiente y no es incompatible que haya accesos en varios lugares", ha aseverado.

El portavoz vecinal ha concluido que la reunión del ministro Ábalos con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no permite a las parroquias de Teis y Chapela estar "satisfechos" y ha tildado de "indignante" que el regidor olívico haya expresado su alegría "cuando el resultado de la visita es cero". Así, ha criticado que Caballero buscase solo "la foto y la propaganda", y que "le vale cualquier cosa", incluso aunque no se concreten plazos y ni actuaciones.

"PROBLEMA AÑADIDO" EN CHAPELA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Chapela, Marcial Pérez, ha subrayado que, además de las cuestiones relacionadas con el peaje o los accesos y salidas de la autopista, esta parroquia redondelana tiene "problemas añadidos".

Así, ha recordado los perjuicios ocasionados con motivo de las obras de ampliación de la AP-9 y que, según se regulaba en una addenda al convenio firmado entre Fomento y Audasa para esas obras, se compensaría con actuaciones de mejora de los viales, reposición de servicios, el traslado de un colegio, o la instalación de pantallas acústicas.

Muchas de esas mejoras no se han ejecutado, ha recalcado, y "el ministro ni siquiera hizo mención" a esa situación. Además, ha advertido de que la supresión del peaje debe ser una medida previa a cualquier otra actuación porque si se ejecutan nuevos accesos y se incrementa el tráfico pesado (ya muy intenso) en Chapela, los vecinos "saldrán a la calle".

Finalmente, Marcial Pérez ha pedido a los responsables políticos del PSOE en Galicia que "presionen" al Gobierno para cumplir los compromisos con estas parroquias, aunque hubieran sido anunciados por el Ejecutivo anterior. Del mismo modo, ha reclamado también a En Marea, que "sostiene" al gobierno de Sánchez, que ejerza la misma presión para eliminar el peaje y mejorar la comunicación en esa zona.