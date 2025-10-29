Las ventas del comercio minorista crecen un 5,2% en Galicia en septiembre, aunque por debajo de la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista crecieron un 5,2% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles.

Este aumento es inferior al avance del 6,2% de la media española. El incremento de Galicia es el cuarto inferior entre comunidades, solo por encima de Navarra (1,7%), Asturias (3,2%) y Castilla y León (3,7%). En el otro extremo, lidera el repunte de País Vasco (8,3%).

En el conjunto de los nueve primeros meses del año, las ventas crecieron un 3% en Galicia, también por debajo de la media estatal (4%).

La ocupación en el sector subió un 0,3% en la comunidad gallega, un punto menos que el 1,3% de España. En el media del conjunto de lo que va de año, sube un 0,7% en Galicia, igualmente por debajo del 1,5% del país.

DATOS ESTATALES

En el conjunto de España, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 6,2% en septiembre, tasa 3,1 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.