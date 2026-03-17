Verea acusa a Sanmartín de "incumplir su propia firma" al decidir gestionar el contrato de agua sin pasar por el Pleno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, ha acusado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de "incumplir su propia firma" de la pasada legislatura, cuando suscribió una moción que determinaba que el modelo de gestión del agua debía decidirse en el Pleno y ahora apostar por gestionarla sin someterla a votación en la Cámara municipal.

Y es que el Gobierno local tomó la decisión de impulsar por su cuenta la regularización del contrato de la gestión del agua sin pasar por el pleno después de que, en la última sesión plenaria, decayese la opción de la concesión propuesta por el PSOE.

En este contexto, Verea ha señalado en rueda de prensa que la mandataria local firmó en la pasada legislatura un documento en el que se exponía que el modelo de gestión del agua tenía que decidirse democráticamente en el pleno. "Hay que tener la cara de cemento armado para decir ahora que no le interesa la voluntad democrática que no deja de ser la voluntad democrática de todos los santiagueses", ha remarcado.

El popular se ha referido a la alcaldesa como una "persona que no es de fiar", ya que "no es capaz de cumplir ni lo que firma", y ha afeado a BNG y Compostela Aberta que abandonen el principio democrático porque no tienen mayoría en el Pleno.

"¿Como se pode cualificar a un representante público que no cumple lo que firma? ¿Incumplidor? ¿Falto de palabra?, ¿Hipócrita? o ¿Oportunista?", se ha autopreguntado.

También, el líder del PP local ha puesto en foco la decisión del gobierno de solicitar nuevos informes sobre el modelo de gestión después de contratar un informe por valor de 80.000 euros que, según el Ejecutivo municipal, "dice claramente que la opción es la sociedad mixta". "¿Que más informes necesitan para decidir?", ha cuestionado. Además, ha cuestionado que si se van a saltar el Pleno y están convencidos de la sociedad mixta, "no hayan comenzado a trabajar en ella".

"Creen en la sociedad mixta. Es legítimo. Trabaje usted con sus socios para sacar adelante esa sociedad mixta cumpliendo su propia palabra, que es conseguirlo en el Pleno", ha insistido, reiterando que esta actitud forma parte de una "deriva" en la que la alcaldesa "dilapidó en tres años todo su capital político".

Finalmente, Verea ha avanzado que si en el año 2027 logran la mayoría se pondrán a trabajar en los pliegos del modelo de concesión el día uno de junio, ya que es la fórmula en la que creen. "El único proyecto político del Gobierno municipal es cruzar los dedos cada día para que no alcancemos la mayoría absoluta", ha concluido.

EL PP "NO DESCUBRE NADA" Y EL GOBIERNO "CUMPLIÓ"

Por su parte, la alcaldesa ha respondido a Verea durante una entrevista en la Cadena SER, indicando que el popular "no descubre nada" al exponer la moción y que el Gobierno local "cumplió" al crear una comisión, que hizo los estudios pertinentes y llevó al Pleno una propuesta.

Sanmartín ha asegurado que ella misma dijo que en su momento -- en el año 2022 -- tanto BNG como Compostela Aberta apoyaron la propuesta, que el PP inició, para que fuese el Pleno quien determinase con máxima urgencia la fórmula de gestión del agua.

"Nosotros cumplimos porque creamos una comisión, que hizo los estudios pertinentes y llevaron al Pleno una propuesta", ha señalado, apuntado que lo que hizo el PP fue "paralizarlo todo", votando una cosa en la comisión y algo diferente en el Pleno. Además, ha destacado que la situación actual es diferente a la de 2022 y que "hicieron lo que tenían que hacer".

"Es más, dijimos que íbamos a respetar lo que se decidiese por mayoría en el Pleno de manera democrática, pero lo único que pretendía el Partido Popular en el Pleno es que el Ayuntamiento se parase", ha enfatizado.

También, la mandataria compostelana ha criticado las descalificaciones de Verea, incidiendo en que ya llega un momento en el que se "desacredita por si mismo". "En algunos casos los insultos rozan, no solo la mala educación, sino el no saber estar y el machismo", ha remarcado.