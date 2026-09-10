Vilagarcía acusa a Gómez Caamaño de "confundir" a la ciudadanía "cocinando" los datos de la ambulancia de Salnés

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha acusado al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de "confundir" a la ciudadanía "cocinando" los datos de la ambulancia medicalizada de O Salnés.

Según recogen en un comunicado, las explicaciones dadas en sede parlamentaria por el responsable sanitario para "justificar" el traslado de la ambulancia "no convencen".

Alegan que utilizan los datos de la actividad registrada en vez de los de la demanda "real" de ese servicio. "¿Cómo no van a constar más atenciones en Sanxenxo que en Vilagarcía y en el resto de la comarca, si a los demás ayuntamientos ya no llegó siempre que fue necesario?", cuestionan en el comunicado.

Detallan que el "truco" está en que, mientras en Sanxenxo salía a todas las llamadas que se producían, necesitasen o no la UVI móvil, "a Vilagarcía solo venía cuando se requería específicamente, y por criterio clínico, el servicio medicalizado". "Y ni así, porque solo se enviaba en el caso de que no estuviera realizando una intervención en Sanxenxo, independientemente de la gravedad que revistiese", señalan.

Asimismo, acusan a la Xunta de "discriminar" a Vilagarcía y denuncian que, "dejando desatendido a un municipio que durante los meses de verano incrementa su población en torno al 30%, se puso en grave riesgo la salud de muchas personas".

Por ello, reiteran su demanda de que el municipio cuente durante todo el año con una ambulancia medicalizada. "No se trata de quitársela a Sanxenxo. Lo que debe hacer una administración responsable es duplicar los servicios para que, tanto nosotros como ellos, estemos perfectamente cubiertos y no se juegue innecesariamente con la vida de nadie", remarcan.

Concluyen pidiendo no utilizar este tema para "politizar" o "sacar rendimiento electoral". "Esperamos que al PP no se le ocurra prometer la UVI móvil unas semanas antes de las elecciones, o proponer que la pague el Ayuntamiento, cuando en ningún otro lugar lo hacen", afirman.