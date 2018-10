Villares saluda la "afluencia masiva" al plenario de En Marea y avisa: "De hoy tiene que salir un escenario de unidad"

Publicado 27/10/2018 11:57:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha saludado la "afluencia masiva" al plenario que el partido instrumental celebra este sábado en Santiago, del que confía en que salga un "escenario de unidad" para demostrar que En Marea representa la "única alternativa al PP".

"Solo va a haber alternativa si En Marea está unida. Que lo tenga todo el mundo muy claro. Del plenario de hoy tiene que salir un escenario de unidad, no fracturado. Tendremos un debate porque en democracia hay que debatir, pero después de ese debate tiene que haber una unidad férrea contra el PP", ha declarado Villares, a su llegada a la Facultade de Económicas.

En torno a unas 500 personas asisten este sábado al plenario en el que los inscritos de En Marea debatirán el calendario y reglamento de las elecciones a los órganos de dirección, así como la estrategia política a seguir en el panorama estatal y la manera de presentarse a los comicios europeas.

Así, las tesis de la dirección confrontarán con las del sector crítico, agrupados en torno a la denominada Mesa de la Confluencia, iniciativa promovida por la Compostela Aberta de Martiño Noriega que realizó un llamamiento a la participación de las organizaciones y colectivos del espacio político de cara a reformular el proyecto de En Marea

"Venimos muy ilusionados, porque sabemos que todo el espacio de confluencia está aquí representado, no falta nadie. Es una muy buena noticia", ha indicado Villares, que ha matizado que existen "tres ideas" irrenunciables en el proyecto de En Marea: "un proyecto nacional gallego", "democracia" y "justicia social". "Quien venga hoy aquí y no tenga claro esas tres ideas, no viene a sumar", ha aseverado.

NUEVA DIRECCIÓN PODEMOS GALICIA

Respecto a la elección de Antón Gómez-Reino como líder de Podemos Galicia, el portavoz rupturista ha reconocido que confía que la nueva dirección del partido morado fomente la "implicación total" en En Marea, ya que, según Villares, "las bases" de la organización "llevan dos años trabajando plenamente, codo con codo, incluso orgánicamente" en el partido instrumental.

Así las cosas, se espera la asistencia de Gómez-Reino al plenario de este sábado, algo que prometió a lo largo de la campaña electoral del proceso interno de su partido, concluido el pasado jueves. Otros miembros de Podemos Galicia, como los diputados Marcos Cal y Paula Quinteiro, sí participan ya en el plenario de En Marea.