Villarino aboga por "culminar la tarea" iniciada en el PSOE de Ourense y acabar con el "proyecto clientelar" de Baltar

Asegura que es "el candidato de Ourense" y rechaza que las citas provinciales repitan las diferencias del congreso gallego

OURENSE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario xeral del PSOE provincial de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino (Ourense, 1965), aspira a revalidar su liderazgo al frente de la estructura del partido en la provincia con el objetivo de "culminar la tarea" iniciada hace cuatro años y acabar con el "proyecto clientelar" que, según denuncia, lleva a cabo la "familia Baltar" desde hace décadas.

En una entrevista concedida a Europa Press en plena campaña de las primarias en las que los socialistas elegirán a sus nuevos líderes provinciales, el también portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Ourense y en la Diputación destaca que su tarea al frente del partido "llevó a conseguir los mejores resultados de la historia del socialismo en Ourense".

Pregunta: ¿Por qué ha vuelto a dar el paso al frente?

Rafael Rodríguez Villarino (RRV): Para culminar una tarea que empezamos hace cuatro años, que nos llevó a conseguir los mejores resultados de la historia del socialismo en Ourense. Un resultado que, después de 28 años, nos llevó a ganar al PP en la ciudad de Ourense y, junto a otros resultados en la provincia, a que el PP dejase de tener la mayoría absoluta al frente de la institución provincial.

P: ¿Cuáles son los pilares de su proyecto?

RRV: Primero y ante todo, un reparto justo y equitativo de los fondos entre todos los ayuntamientos de Ourense, como ocurre en otras diputaciones de Galicia. Es decir, acabar con el clientelismo en el reparto de fondos públicos. También el reequilibrio territorial, con una discriminación positiva que haga que Ourense sea por fin una provincia en la que se pueda asentar población.

En el caso del partido, lo más importante es hacer que ese proceso de ilusión y participación que tuvimos en toda la provincia se vuelva a materializar y lograr una mayoría amplia en la ciudad para también, de esa manera, dar el progreso a Ourense que necesitamos. Además, no podemos hacer un cambio provincial si no conseguimos más diputados, y conseguiremos más diputados provinciales en la medida en la que obtengamos mejores resultados. No hay otra vía para el cambio político que la de mostrar que hay un proyecto frente al clientelar que lleva décadas poniendo en práctica la familia Baltar en esta provincia. El resultado es por todos conocido.

P: ¿Ve al partido preparado para llegar a estas instituciones?

RRV: Es que el partido ya tenía que estar a día de hoy gobernando. Lo único que hubo fue un pacto perverso, en el que tanto el PP como Democracia Ourensana traicionaron a sus votantes y les dieron justo lo contrario de lo que querían. Hicieron una unión de conveniencia para situar a Jácome en el Ayuntamiento de forma que Jácome, de alguna manera, le diese apoyo a Baltar para que siguiese al frente de la Diputación. Si no fuese este pacto, este cambio ya se habría producido.

Ahora vamos a intentar culminar ese proceso con los mejores resultados para que no haya ninguna unión o alianza perversa que vuelva a frustrar la ilusión de la gente de Ourense.

P: En todas las provincias compiten dos candidatos, ¿cree que se están repitiendo las diferencias evidenciadas en el congreso gallego?

RRV: No creo, cada provincia tiene su propia identidad y casuística y, en el caso de Ourense, es una provincia que presenta un modelo consolidado que dio resultados. Sabemos qué hacer y cómo hacer frente a otro modelo de un candidato --en referencia al del regidor de O Barco, Alfredo García-- que dijo que antes de retirarse quería presentarse a la Secretaría Xeral provincial, algo que también es respetable.

P: ¿Le sorprendió el paso dado por el alcalde de O Barco?

RRV: Sí, porque la verdad es que nunca participó en la vida orgánica. Pero bueno, es una ilusión que él tiene. Dijo que antes de retirarse de la vida política quería presentarse, y eso es respetable.

P: Usted apoyó a Gonzalo Caballero. ¿Se considera su candidato?

RRV: No, yo me considero el candidato de Ourense. Es cierto que apoyé a Gonzalo Caballero pero yo soy el candidato de esta provincia.

P: ¿Y cree que su rival es el candidato de Formoso?

RRV: Eso habría que preguntárselo a Formoso y al propio candidato. La información que yo tengo y que a mí me traslada la ejecutiva gallega es que es una ejecutiva de todos y que no toma partido en este tipo de procesos. Yo no soy la persona que lo debe decir... La ejecutiva elegida en este caso por Valentín González Formoso no sé si tiene una posición tomada o sí el mismo tiene esa posición, pero por lo que a mí me transmitió, se mantienen neutrales en un proceso provincial, como no puede ser de otro modo.

P: Tras las citas provinciales llegarán las locales, ¿será fácil enterrar las diferencias en agrupaciones como la de la ciudad de Ourense?

El Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular y de otros, sí tiene procesos democráticos en los que hay diversidad de opiniones y la gente las expresa cuando vota a los candidatos que se presentan en cada comicios. Eso da como resultado un proceso donde compiten compañeros y compañeras, después del cual, la democracia dice a cada quien el respeto que debemos tener a los resultados obtenidos si somos socialistas y no cabe duda. Y creo que también somos demócratas.

P: ¿Apostará por la integración si resulta vencedor?

RRV: Siempre he apostado por la integración. De hecho, a la candidatura que presenté hace cuatro años le llamábamos así, la candidatura de la integración. Pero es cierto que para que exista esa integración deben de querer ambas partes y, en el momento en el que yo propuse la integración la parte que no resultó vencedora prefirió apartarse y no formar parte de esa integración. También es respetable.