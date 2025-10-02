Vivenda pide al ministerio un grupo de trabajo "intenso" a partir del día 7 para consensuar el plan estatal

Archivo - La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha avanzado que la Xunta va a pedir en la conferencia sectorial que el ministerio articule un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar el plan estatal.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la conferencia, Martínez Allegue ha adelantado esta petición y ha concretado que reclamará la creación de ese grupo de trabajo "a partir del 7 de octubre" --fecha en que acaba el plazo de información pública del documento-- y para que trabaje de modo "intenso, mañana y tarde, si es necesario".

Por su parte, ha recordado que Galicia hizo sus aportaciones "y no fue recogida ni una sola" de ellas y ha criticado que el plan estatal de vivienda "copia del anterior" y lo ve "ineficaz para solventar los problemas" a nivel "país/estructural".

Con motivo de esta conferencia sectorial, la Xunta volvió a enviar por escrito sus alegaciones: entre otras cuestiones, aboga por "incentivar al sector para construir vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como de venta", e "incluir programas que ayuden a financiar la urbanización de ámbitos", puesto que "sin suelo no hay vivienda". "Permitir esa financiación no solo a las comunidades autónomas, también a promotores", ha explicado.

La conselleira también exige "flexibilidad, que no hay" y espera "que de esta conferencia sectorial salgan" las propuestas gallegas "y que sean tenidas en cuenta".