Vuelca un vehículo con un bebé a bordo en Miño (A Coruña) tras chocar contra un turismo estacionado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo, en el que viajaba un bebé y su madre, ha volcado este viernes en Miño (A Coruña) tras chocar contra otro turismo que estaba estacionado en la calle Loiós de la localidad.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró a las 8.40 horas y fue un particular quien alertó del vuelco de este coche y de que podía haber dos personas atrapadas, además de indicar que había un bebé implicado en el choque.

Así, se avisó a Urxencias Sanitarias, bomberos de Betanzos, Guardia Civil y Protección Civil. Una vez en el punto, los bomberos indicaron que solo se atendió a una persona.