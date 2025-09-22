El vuelco de un autobús escolar en Ponteareas (Pontevedra) se salda con la conductora y seis menores ilesos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un autobús escolar ha volcado este lunes en la carretera EP-2703, a su paso por la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra), sin que ninguna de las personas que viajaban en él, seis menores de entre 13 y 15 años y la conductora, resultase herida.

Según ha trasladado el 112 Galicia, a las 08.05 horas un particular se puso en contacto con la central de emergencias para alertar de que el vehículo había quedado volcado en la cuneta.

Debido a su posición, las puertas habían quedado inutilizadas y los ocupantes no podían abandonar el autobús por los accesos habituales.

Por este motivo, los operadores del 112 solicitaron la intervención de los Bomberos de Ponteareas, que procedieron a evacuar, a través del techo, a seis jóvenes de entre 13 y 15 años y a la conductora.

Todos ellos se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia sanitaria. También se desplazaron hasta el punto agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Ponteareas.