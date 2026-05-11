Xabier Pérez Igrexas, candidato a la Alcaldía de Vigo, llama a "aglutinar" el voto que quiere cambio en un BNG "al alza"

El candidato del BNG a la Alcaldía de Vigo, Xabier Pérez Igrexas y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - EUROPA PRESS

VIGO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo y candidato a la Alcaldía, Xabier Pérez Igrexas, ha hecho este lunes un llamamiento a "aglutinar" en la formación nacionalista el voto de aquellos vigueses que quieren "un cambio" tras casi dos décadas de gobierno de Abel Caballero.

Así lo ha trasladado en un encuentro con medios en el que ha participado también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y en el que Pérez Igrexas ha lamentado que Vigo "lleva demasiado tiempo atrapada entre la resignación y la propaganda"

Para el edil nacionalista, las elecciones municipales de mayo de 2027 son una "enorme oportunidad" para "abrir un tiempo nuevo" en la ciudad, tras una etapa de "inercia e inmovilismo" que han reducido a Vigo a ser "un parque temático" de Abel Caballero.

Al respecto, ha insistido en que el BNG es la "alternativa" al modelo del actual alcalde, con un proyecto que busca "recuperar la ciudad para vivir y no solo para mirar", utilizar los "enormes recursos" municipales para atender las "necesidades reales" de la gente en materia de vivienda, inclusión social, mejora de servicios públicos, etc.

Pérez Igrexas ha recordado una vez más el alto grado de inejecución presupuestaria del Ayuntamiento, 137 millones de euros solo en 2025. Unos fondos que "son escuelas infantiles y bibliotecas que no se abrieron o viviendas que no se rehabilitaron", entre otras necesidades sin atender. "Es el precio de la desidia", ha lamentado, en referencia a un gobierno local que "anuncia y promete, pero no hace".

CICLO DE MAYORÍAS ABSOLUTAS "LETAL PARA LA DEMOCRACIA"

Frente a esta situación, ha situado al BNG como la fuerza que puede llevar a Vigo a la "siguiente pantalla", recuperando su papel de "motor" de Galicia en el ámbito económico, industrial, social o cultural. Para ello, la formación nacionalista debe ser "determinante y decisiva" a partir de los próximos comicios locales, con la meta de poner fin a un ciclo de mayorías absolutas del PSOE de Abel Caballero, que se demostró "letal para el progreso y la democracia", y que se reflejó en una suerte de "dictadura al estilo romano", con un regidor que gobierna "encastillado en una sala de prensa sin periodistas", que no asiste a los debates plenarios, o que está "más preocupado por la viralidad" que por atender a las necesidades de los ciudadanos.

En ese sentido, y preguntado por una posible coalición de otros grupos de izquierdas (Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Podemos, Anova y Verdes Equo), Pérez Igrexas ha matizado que el BNG es partidario de "someterse al examen directo de los vecinos", respondiendo con sus "siglas", y ha insistido en que "lo importante" es concentrar el voto que quiere cambio en el BNG porque la realidad ha demostrado que "hay votos que quieren un giro en las políticas municipales que se pueden quedar sin representación".

"En esta oportunidad de 2027 no se puede perder ni un voto que quiera cambio (...) y la mejor manera es aglutinar el voto en el BNG", ha remarcado.

El candidato nacionalista ha subrayado la trayectora ascendente de la formación en las últimas citas electorales, con un hito histórico en las pasadas elecciones gallegas de 2024, en las que fue la fuerza más votada en la ciudad. De cara al año que viene el BNG pretende convertirse en fuerza "decisiva", algo que "no será fácil", pero el aspirante a la Alcaldía ha valorado que "los avances siempre se empujan desde abajo" y el BNG es la "única fuerza al alza" en Vigo.

"Vamos con toda la ambición, sin límites ni techos, con confianza en nuestra alternativa y sobre todo en el pueblo, en nuestros vecinos", ha proclamado, antes de ofrecer mano tendida "a todos los vigueses que no se resignan y que saben que Vigo merece mucho más", y a los más de 100.000 que no fueron a votar en las últimas municipales.

TRABAJO EN POSITIVO PARA DEJAR ATRÁS LAS "LUCHAS DE EGOS"

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado la designación de Pérez Igrexas por unanimidad, por parte de la asamblea local, para repetir como candidato, y ha recordado que el concejal ya ha demostrado "con hechos" su compromiso con Vigo y su capacidad de trabajo, estando "a pie de calle" con los colectivos sociales, escuchando las necesidades de los vecinos y trabajando "en positivo" para hacer "propuestas solventes".

Así, ha recordado las alternativas que el grupo municipal del BNG ha puesto sobre la mesa en defensa de los servicios públicos, del futuro industrial de la ciudad, del desarrollo de un urbanismo al servicio de las personas, del acceso a la vivienda o de la atención a los barrios y parroquias.

"Vigo necesita abrir una etapa que deje atrás las confrontaciones inútiles, las luchas de egos que no llevan a ningún sitio y que hacen perder oportunidades", ha proclamado Ana Pontón, que ha reiterado que la mayor ciudad de Galicia "necesita un proyecto de futuro" con propuestas para "mejorar la vida de la gente".

"Hay que cambiar confrontación por negación, ruido por diálogo y la discriminación de la Xunta del PP por colaboración constructiva; romper ese círculo vicioso que hace que Vigo se quede atrás", ha proclamado y ha añadido que, en ese camino, "el BNG ha sido la verdadera alternativa" porque no solo ha fiscalizado la labor del gobierno local, sino que ha puesto propuestas sobre la mesa.

Finalmente, tras elogiar el "compromiso, capacidad y conocimiento de la ciudad" del candidato, que "tiene Vigo en la cabeza y en el corazón", ha subrayado que el impulso de la ciudad pasa por un BNG que dé "un gran salto adelante".