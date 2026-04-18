Xuíces para a Democracia ve "sorpresiva" la "reinterpretación" de las normas de reparto de las causas del eólico en TSXG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Xuízas e Xuíces para a Democracia en Galicia ha mostrado su preocupación por la "sorpresiva reinterpretación" de las normas de distribución de las causas del sector eólico en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que pasarían "de la sección 3ª (industria) a la Sección 2ª (medio ambiente)".

En una nota de prensa, la asociación ha cuestionado que, "en contra del criterio aplicado en los últimos años", las solicitudes de suspensiones cautelares en relación con autorizaciones administrativas industriales "dejen de ser resueltas por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG".

Esta "reinterpretación de las normas de reparto", ha explicado el colectivo, se realiza "tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares que adoptó la Sección 3ª en relación a parques eólicos en territorio gallego" y también después del "sorpresivo cambio forzoso de sección de parte de los magistrados integrantes de ese órgano".

Para Xuíces para a Democracia, estos cambios se enmarcan en una batería de medidas que "afectan a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala".

"Que la nota común de todas estas decisiones sea la unilateralidad, la ausencia de audiencia a las partes y al resto de la Sala, la sorpresa y la precipitación, y también la afectación de la imagen de neutralidad e imparcialidad del Poder Judicial dan cuenta de una situación que no podemos contemplar en silencio", aseguran.

Por todo ello, y "ante la profunda inquietud de muchos jueces y magistrados" en la Comunidad, el colectivo ha vuelto a reclamar a los órganos gobernativos del Poder Judicial en Galicia un "cuidadoso y prudente ejercicio de las facultades que tienen encomendadas".