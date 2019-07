La Xunta ha abatido 11 jabalíes en Lugo mediante caza con arco desde el mes de marzo

Publicado 04/07/2019 14:13:02 CET

Unións Agrarias reduce la captura a "una anécdota" y demanda "un plan eficaz" para paliar esta situación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha logrado capturar 11 jabalíes en 45 esperas nocturnas con arco realizadas entre los meses de marzo a junio en la ciudad de Lugo.

Así lo ha trasladado este jueves la directora xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, y que se enmarca en el plan que el gobierno gallego puso en marcha para acotar la población de jabalíes en el entorno periurbano de la capital lucense.

En lo que va de año, en la provincia de Lugo se han registrado 490 accidentes de tráfico ocasionados por el jabalí y la Xunta de Galicia ha recogido "1.000 avisos de daños provocados por esta especie en el sector ganadero".

Do Campo ha precisado que "la medida más efectiva fue la caza con arqueros, que sin duda ha logrado mitigar la presencia de este animal en las calles y parques de Lugo". En total, se avistaron hasta 55 jabalíes en las 131 horas de espera realizadas por los profesionales.

Según un estudio realizado, la población inicial de esta especie en la zona de exclusión próxima a la ciudad era de 770 ejemplares y la cuota máxima sostenible se fijó en 231 animales, aproximadamente un 30%. Los cinco tecores de la zona abatieron 152 jabalíes, por lo que el número de ejemplares a capturar por parte de la Xunta era un máximo de 79.

REPROCHES AL GOBIERNO LOCAL

Precisamente fue la efectividad de esta medida la que hizo que se descartara llevar a cabo batidas con armas. "Bastaron las esperas con arco para controlar la situación porque vemos que el animal ya no deambula tanto y no se acerca tanto" a las zonas de la ciudad, según ha explicado Do Campo.

Sin embargo, fue la instalación de jaulas trampa, colocadas durante 19 días entre el 8 y el 26 de marzo, el método por el cual no se logró capturar ningún ejemplar, posiblemente "por tratarse de una zona periurbana con mucho movimiento", por lo que los jabalíes "pudieron detectar la presencia humana".

La directora xeral de la Xunta ha reiterado la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas, al tiempo que ha reprochado al Gobierno local la falta de "noticias en positivo" sobre la limpieza de maleza, lugares que los animales aprovechan para encamar.

En este sentido, ha confirmado que el gobierno gallego ha remitido "hasta 5 comunicaciones" al gobierno local para acometer estos trabajos.

"SIN UN PLAN EFICAZ"

El sindicato Unións Agrarias ha reducido a una "anécdota" los resultados de esta iniciativa de la Xunta y ha criticado que la Consellería de Medio Ambiente siga "sin poner sobre la mesa un pan eficaz" contra los daños y problemas que viene provocando el jabalí en el medio rural de modo continuado.

Esta situación "está amenazando seriamente la viabilidad de muchas explotaciones agroganaderas" y poniendo "en grave riesgo la sanidad animal de muchas granjas", y aseguran que los daños provocados suponen, muchas veces, sobrecostes "inadmisibles" de hasta el 20 por ciento.

Es por ello que la entidad "echa en falta" una política "responsable y coherente" por parte del departamento dirigido por Ángeles Vázquez puesto que, "además de no pagar las ayudas por daños" que se llevan tramitando desde el mes de noviembre, "todo lo que han aportado hasta ahora es descargar en otros su responsabilidad", sean los ayuntamientos, los Tecores o los productores.

Finalmente, el sindicato ha avanzado que desarrollarán un calendario de reuniones con distintos colectivos y asociaciones para tratar de perfilar "una respuesta contundente" a este problema, que "está completamente fuera de control".