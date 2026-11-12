La Xunta apoya con más de un millón de euros a cinco empresas tecnológicas con productos y servicios "innovadores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP acaba de resolver la convocatoria de Recuperación de Excelencia Neotec mediante la que el Gobierno gallego rescata proyectos de empresas gallegas que se presentaron a la convocatoria estatal pero que quedaron fuera por insuficiencia de crédito. De este modo, la Xunta apoyará con más de 1,5 millones de euros a cinco empresas tecnológicas que desarrollan soluciones innovadoras con "alto potencial de mercado".

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo es financiar estas iniciativas, a las que ha destacado por su calidad, para hacerlas viables y evitar que decaigan por falta de apoyo. En concreto, las cinco empresas beneficiarias de esta convocatoria cuentan con el Sello Neotec y destacan por su especialización en ámbitos de conocimiento avanzado y por su orientación al desarrollo de "soluciones innovadoras con alto potencial de mercado".

Se trata de compañías de reciente creación, constituidas entre los años 2022 y 2024, con sede social o centro de trabajo en Galicia y con capacidad para transformar conocimiento científico y tecnológico en nuevos productos y servicios.

En este contexto, cada una de las pymes seleccionadas en esta convocatoria recibirán hasta un máximo de 325.000 euros hasta 2028.

Además, la Xunta ha subrayado que estas iniciativas reflejan "la diversidad y el potencial" del emprendimiento tecnológico gallego, con proyectos que combinan la inteligencia artificial, nuevos materiales, biotecnología y simulación avanzada para "dar respuesta a retos tecnológicos vinculados a los sectores estratégicos STEP y contribuir a la generación de actividad económica de alto valor añadido".

Con todo, una de las novedades de esta convocatoria es, precisamente, la financiación de proyectos STEP, relacionados con tecnologías críticas: desde biotecnología, la inteligencia artificial o tecnologías cuánticas.

Finalmente, la Consellería ha detallado que las beneficiarias son:

Slimop Space, con sede en Nigrán, que desarrolla telescopios espaciales innovadores mediante el uso de estructuras optomecánicas ultraligeras y nuevos materiales.

Por otro lado, Sedna International Institute, situada en Gondomar, aplica la inteligencia artificial al ámbito financiero para impulsar modelos de inversión ética y sostenible. Sortcell Analytica, que se dedica al desarrollo de tecnologías de biopsia líquida para el aislamiento de células tumorales circulantes, con aplicación en la medicina personalizada --con sede en Vigo--.

Nsilica Simulation Technologies, localizada en Nigrán, desarrolla herramientas de simulación biomecánica e inteligencia artificial para mejorar el diseño y la evaluación de prótesis e implantes.

Por último, Corpus Computacional Biomechanics --con sede en Viveiro--, que aplica la IA y la simulación avanzada para generar gemelos digitales anatómicos de la columna vertebral que faciliten la planificación quirúrgica y la toma de decisiones clínicas.